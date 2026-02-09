onedio
Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.02.2026 - 15:37

Vatandaşlar tasarruflarını koruma ve değerlendirme için bankaların sunduğu mevduat faizlerini tercih ediyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. 9 Şubat 2026 tarihinde belirlenmiş olan faiz getirileri, 500 bin TL'lik mevduatlar için geçerli olacak. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

9 Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

9 Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Pek çok vatandaş, birikimlerini artırmak için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabı açmayı seçen yatırımcılar 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL gibi tutarlar için sunulan faiz oranlarını araştırıyor.

500 bin TL'lik bir mevduat için en fazla faiz geliri sunan banka, güncel verilere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

9 Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

9 Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465,75 TL

Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 43.5

Net Kazanç: 13.764,16 TL

Vade Sonu Tutar: 513.764,16 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Faiz Oranı: Yüzde 37.5

Net Kazanç: 13.561,64 TL

Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 13.892,78 TL

Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 12.786,01 TL

Vade Sonu Tutar: 512.786,01 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15.787,24 TL

Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
