Ekonomist Selçuk Geçer, altında satış gelecek fiyatı açıkladı.

Selçuk Geçer, altın fiyatlarıyla ilgili sözlerini şöyle sonlandırdı:

'140 liraydı gram altın ben ‘300 TL olacak’ dediğimde herkes ‘Bırak ya’ dedi. 300 TL’ye geldiğinde millet evini arabasını sattı. Yanlış hamle. Bugün altının 6500 TL olduğundan bahsediyoruz. Altın, 6 bin liranın üzerine çıkacağını söylediğimde benimle dalga geçtiler. Şimdi niye o zaman 6 bin liraya 7 bin liraya düşük diyorsunuz?

Altın 10 bin hikayesini hemen söylüyorum. İnsanlar sadece şuna dikkat etsin yeter. Çin Devlet Başkanı, ülkenin yakın zamanda finansal süper güç olacağını söylemişti. Altın alıp satıyorsunuz ama bu cümlenin ne anlama geldiğini takip etmiyorsunuz. Bu şu demek: ‘dolara ve altına karşı artık alternatifim ve bu alternatifi güçlendirmek için bir şeyler yapacağım’ demek.'