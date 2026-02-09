Şimdi Altın Alsanız Yıl Sonunda Ne Kadar Kazanırsınız? Dev Bankadan Piyasaları Altüst Eden Altın Tahmini
Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda dalgalı seyir izleyen altının ne kadar olacağı merak ediliyor. 'Altın ne kadar olacak?', 'Altın ne kadar kazandıracak?' soruları vatandaşlar tarafından araştırılırken ABD'li bankacılık devinden piyasaları altüst eden tahmin geldi. Wells Fargo'nun altın tahminine göre ise şimdi altın alanın yıl sonunda ne kadar kazanacağı da belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları: Altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları ne kadar olacak? Dev bankadan piyasaları altüst eden altın tahmini.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın