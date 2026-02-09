onedio
Şimdi Altın Alsanız Yıl Sonunda Ne Kadar Kazanırsınız? Dev Bankadan Piyasaları Altüst Eden Altın Tahmini

Şimdi Altın Alsanız Yıl Sonunda Ne Kadar Kazanırsınız? Dev Bankadan Piyasaları Altüst Eden Altın Tahmini

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.02.2026 - 14:09

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda dalgalı seyir izleyen altının ne kadar olacağı merak ediliyor. 'Altın ne kadar olacak?', 'Altın ne kadar kazandıracak?' soruları vatandaşlar tarafından araştırılırken ABD'li bankacılık devinden piyasaları altüst eden tahmin geldi. Wells Fargo'nun altın tahminine göre ise şimdi altın alanın yıl sonunda ne kadar kazanacağı da belli oldu.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları günü gününe araştırılıyor. 'Bugün altın ne kadar?' sorusu araştırılırken 9 Şubat Pazartesi altın fiyatları merak ediliyor. Altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın 6.994 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.846 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.692 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.238 TL

Ons altın fiyatı 

Ons altın 4.996 TL

Altın fiyatları ne kadar olacak? Dev bankadan piyasaları altüst eden altın tahmini.

Altın fiyatları ne kadar olacak? Dev bankadan piyasaları altüst eden altın tahmini.

ABD Bankacılık devi Wells Fargo, altına dair yeni tahminde bulundu. Banka, yıl sonu altın fiyatı tahminini yukarı çekti. Daha önce yıl sonu için altında 4 bin 500 dolar ve 4 bin 700 dolar aralığını öngören banka son raporunda bu rakamı 6 bin 100-6 bin 300 dolara çıkardı. 

Şimdi altın alsanız yıl sonunda ne kadar kazanırsınız? 

Wells Fargo’nun tahmini dikkate alındığında yıl sonuna kadar altın yüzde 23-27 arasında değer artışı ve kazanç potansiyeli taşıyor.

Bir diğer ifadeyle şimdi altın alan yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 27 kazanç elde edecek.

*Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.*

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
