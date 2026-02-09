Şimdi Altın Alsanız Yıl Sonunda Ne Kadar Kazanırsınız? Dev Bankadan Piyasaları Altüst Eden Altın Tahmini

ABD Bankacılık devi Wells Fargo, altına dair yeni tahminde bulundu. Banka, yıl sonu altın fiyatı tahminini yukarı çekti. Daha önce yıl sonu için altında 4 bin 500 dolar ve 4 bin 700 dolar aralığını öngören banka son raporunda bu rakamı 6 bin 100-6 bin 300 dolara çıkardı.

Şimdi altın alsanız yıl sonunda ne kadar kazanırsınız?

Wells Fargo’nun tahmini dikkate alındığında yıl sonuna kadar altın yüzde 23-27 arasında değer artışı ve kazanç potansiyeli taşıyor.

Bir diğer ifadeyle şimdi altın alan yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 27 kazanç elde edecek.

*Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.*