Gıda Sektöründe Dev Satış: TMSF, Maydonoz Döner'i Satışa Çıkardı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.02.2026 - 08:40

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde ünlü fast-food zincirlerini barındıran Maydonoz Döner Grubu'nu 2,3 milyar liralık dev bir bedelle satışa sundu. Mart ayı sonuna kadar tekliflerin toplanacağı ihale süreci, 'Maydonoz Döner' ve 'My Fried Chicken' markalarının geleceğini belirleyecek.

FETÖ soruşturmaları sonrasında TMSF’nin el koyduğu Maydonoz Döner satılıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım denetiminde bulunan beş farklı gıda ve pazarlama şirketinin varlıklarından oluşan 'Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' için satış sürecini resmen başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla duyurulan bu büyük ölçekli ihale; Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj şirketlerine ait tüm hakları, sözleşmeleri ve üretim varlıklarını kapsıyor. Türkiye genelinde geniş bir şube ağına sahip olan grubun satış süreci, kapalı zarf usulüyle başlayıp açık artırma ile tamamlanacak.

Franchise modeliyle Türkiye'nin popüler döner ve tavuk restoran zincirleri arasında yer alan grubun satışına dair öne çıkan teknik detaylar ve ihale takvimi şu şekildedir:

  • Belirlenen Satış Bedeli: Grubun tüm mal, hak ve varlıkları için 2.360.000.000 TL muhammen bedel tayin edildi.

  • Katılım Şartı: İhaleye girmek isteyen yatırımcıların 236.000.000 TL tutarında teminat yatırması zorunlu tutuldu.

  • Teminat Türleri: Nakit paranın yanı sıra süresiz teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu da teminat olarak kabul edilecek.

  • Son Başvuru Tarihi: İlgili yatırımcıların tekliflerini 31 Mart 2026 günü saat 16.00'ya kadar iletmeleri gerekiyor.

  • İhale Günü ve Yeri: Dev satış, 1 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki genel merkez binasında gerçekleştirilecek.

Satış kapsamına giren varlıklar temel olarak et ve tavuk işletmeciliğine odaklanan operasyonel birimleri içeriyor. İhale günü kapalı zarfların açılmasının ardından en yüksek teklif sahipleri belirlenecek ve bu isimler arasında yapılacak açık artırma ile yeni sahip belli olacak. Bu satış, son dönemde gıda sektöründe gerçekleşen en yüksek hacimli kamu ihalelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Maydonoz Döner'e ne olmuştu?

Söz konusu şirketler grubu, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce hukuki bir sürece dahil edilmişti. Soruşturmalar neticesinde şirket sahiplerinin mal varlıklarına el konulmuş ve ticari sürekliliğin korunması adına yönetimleri TMSF'ye devredilmişti. Yaklaşık iki yıldır kayyım kontrolünde faaliyetlerini sürdüren marka, bu ihale ile birlikte tamamen özel sektöre devredilerek kamu denetiminden çıkmış olacak.

Satış kapsamına giren varlıklar temel olarak et ve tavuk işletmeciliğine odaklanan operasyonel birimleri içeriyor. İhale günü kapalı zarfların açılmasının ardından en yüksek teklif sahipleri belirlenecek ve bu isimler arasında yapılacak açık artırma ile grubun yeni sahibi seçilecek.

