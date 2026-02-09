Anne Babalar Bu Habere Dikkat! Türkiye'de de Ünlü Bebek Mamalarında Dev Geri Çağırma

Bebek beslenmesinde en çok tercih edilen markalardan biri olan Aptamil’in belirli serileri, içerisindeki sağlığa zararlı maddeler nedeniyle piyasadan çekiliyor. Danone grubuna ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinde, gıda zehirlenmesine yol açabilen 'cereulide' toksini saptandı.

Kısa süre önce benzer bir durum Nestlé’nin SMA markalı ürünlerinde de yaşanmış ve 50’den fazla ülkede binlerce kutu mama toplatılmıştı. Üst üste gelen bu haberler, aileler arasında büyük bir endişe dalgasına yol açarken, bazı ebeveynler çocuklarında şüpheli sağlık sorunları gözlemlediklerini dile getirmeye başladı.

Süreçle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları şu kritik adımları ve uyarıları paylaştı:

Zorunlu İade: Bakanlık, geri çağırma kapsamına giren parti numaralı ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan noktalara geri götürülmesi gerektiğini vurguladı.

Sıkı Denetim: Uluslararası alarm sistemleri (INFOSAN ve RASFF) üzerinden gelen uyarılar doğrultusunda, ithal mamalara akredite laboratuvarlardan onaylı analiz raporu sunma zorunluluğu getirildi.

Şeffaflık Talebi: Tüketici Birliği Federasyonu, etkilenen bebek sayısı ve imha edilen ürün miktarı gibi bilgilerin kamuoyuyla daha açık bir şekilde paylaşılması için resmi başvuruda bulundu.

Seri Numarası Kontrolü: Ailelerin, kullandıkları mamaların ambalajlarındaki parti numaralarını markaların resmi internet sitelerinden kontrol etmeleri hayati önem taşıyor.

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, riskli ürünlerin ülkeye girişinin engellendiğini ve piyasadaki mevcut şüpheli ürünlerin toplatılma sürecinin bakanlık gözetiminde titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Yetkililer, bebek sağlığını tehdit eden bu tür durumlarda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.