onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Anne Babalar Bu Habere Dikkat! Türkiye'de de Ünlü Bebek Mamalarında Dev Geri Çağırma

Anne Babalar Bu Habere Dikkat! Türkiye'de de Ünlü Bebek Mamalarında Dev Geri Çağırma

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.02.2026 - 07:12

Bebek maması pazarının dev isimleri Nestlé ve Danone, ürünlerinde tespit edilen zehirli toksinler nedeniyle büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı, riskli serilerin kesinlikle kullanılmaması ve derhal iade edilmesi yönünde acil uyarı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, riskli serilerin kesinlikle kullanılmaması ve derhal iade edilmesi yönünde acil uyarı yayımladı.

Bebek beslenmesinde en çok tercih edilen markalardan biri olan Aptamil’in belirli serileri, içerisindeki sağlığa zararlı maddeler nedeniyle piyasadan çekiliyor. Danone grubuna ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinde, gıda zehirlenmesine yol açabilen 'cereulide' toksini saptandı. 

Kısa süre önce benzer bir durum Nestlé’nin SMA markalı ürünlerinde de yaşanmış ve 50’den fazla ülkede binlerce kutu mama toplatılmıştı. Üst üste gelen bu haberler, aileler arasında büyük bir endişe dalgasına yol açarken, bazı ebeveynler çocuklarında şüpheli sağlık sorunları gözlemlediklerini dile getirmeye başladı.

Süreçle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları şu kritik adımları ve uyarıları paylaştı:

  • Zorunlu İade: Bakanlık, geri çağırma kapsamına giren parti numaralı ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan noktalara geri götürülmesi gerektiğini vurguladı.

  • Sıkı Denetim: Uluslararası alarm sistemleri (INFOSAN ve RASFF) üzerinden gelen uyarılar doğrultusunda, ithal mamalara akredite laboratuvarlardan onaylı analiz raporu sunma zorunluluğu getirildi.

  • Şeffaflık Talebi: Tüketici Birliği Federasyonu, etkilenen bebek sayısı ve imha edilen ürün miktarı gibi bilgilerin kamuoyuyla daha açık bir şekilde paylaşılması için resmi başvuruda bulundu.

  • Seri Numarası Kontrolü: Ailelerin, kullandıkları mamaların ambalajlarındaki parti numaralarını markaların resmi internet sitelerinden kontrol etmeleri hayati önem taşıyor.

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, riskli ürünlerin ülkeye girişinin engellendiğini ve piyasadaki mevcut şüpheli ürünlerin toplatılma sürecinin bakanlık gözetiminde titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Yetkililer, bebek sağlığını tehdit eden bu tür durumlarda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
15
12
11
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın