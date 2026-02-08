Bebeklerine Verdikleri Duyulmamış İsimle Sosyal Medyanın Diline Düşen Anne Baba

Ayşe, Fatma, Mehmet, Ahmet...Artık 'klasik' isimleri duymamız pek de mümkün değil. Bugünlerde anne babalar daha önce hiç duyulmamış isimleri tercih ediyor ve bu isimlerin anlamları da hayli merak ediliyor. Bir baba da dünyaya gelen minik kızının haberini büyük bir heyecanla sosyal medyada paylaştı. Fakat bebeklerine koydukları ismin sosyal medyanın diline düşeceğini tahmin edemedi!

Mizahşörlerimiz iş başına geçse de bizler miniğimize sağlıklı, mutlu bir yaşam dilemeden geçmeyelim 🥹 ❤️