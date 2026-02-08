onedio
Bebeklerine Verdikleri Duyulmamış İsimle Sosyal Medyanın Diline Düşen Anne Baba

Bebeklerine Verdikleri Duyulmamış İsimle Sosyal Medyanın Diline Düşen Anne Baba

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 23:48

Ayşe, Fatma, Mehmet, Ahmet...Artık 'klasik' isimleri duymamız pek de mümkün değil. Bugünlerde anne babalar daha önce hiç duyulmamış isimleri tercih ediyor ve bu isimlerin anlamları da hayli merak ediliyor. Bir baba da dünyaya gelen minik kızının haberini büyük bir heyecanla sosyal medyada paylaştı. Fakat bebeklerine koydukları ismin sosyal medyanın diline düşeceğini tahmin edemedi! 

Mizahşörlerimiz iş başına geçse de bizler miniğimize sağlıklı, mutlu bir yaşam dilemeden geçmeyelim 🥹 ❤️

Ali Tirali isimli taze baba, dünyaya gelen minik kızının haberini büyük bir heyecanla paylaştı.

Fakat gelin görün ki Tirali çiftinin kızları için tercih ettiği isim, sosyal medyanın diline düştü!

Güzel bir ömrün olsun Teodara Üzüm! 🥹

