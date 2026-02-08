onedio
Misafir Bebeğine Alınandan Yapay Zekasız Dümdüz Fotoşop Özleyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Misafir Bebeğine Alınandan Yapay Zekasız Dümdüz Fotoşop Özleyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2026 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Ötesi yok.

twitter.com

Tam puan vermişsinizdir umarım.

twitter.com

👇

twitter.com

Şekersiz yapınca da üzerine çikolata gezdirmek istiyoruz zaten.

twitter.com
👇

twitter.com

Çok kırıcısınız bazen bebekler.

Sebepsizce iyi hissettirdi.

twitter.com

Öyle şeyler demeyi bırakmadık mı?

twitter.com

Yakın zamanda sınav var mı? Yoksa da başarılar şimdiden.

twitter.com
Kelime şakası olmadan olmuyor biliyorsunuz.

Yarın görüşürüz 👋

