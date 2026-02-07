onedio
Yeni Nesil İsimlerin Şaşırtıcılığından İçli Köfte Görünümlü Tiramisu’ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yeni Nesil İsimlerin Şaşırtıcılığından İçli Köfte Görünümlü Tiramisu’ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2026 - 18:38

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Slogan dediğin.

twitter.com

Yeni nesil isimler yordu.

twitter.com

Daha güzel olmuş.

twitter.com

👇

twitter.com
Nasıl bir keyif olduğunu bilen bilir.

twitter.com

Kesinlikle öyle, tartışmasız.

twitter.com

Bu nasıl oluyor?

twitter.com

👇

twitter.com

Aileden de öte.

twitter.com
Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

