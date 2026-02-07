onedio
Dil Öğrenme Uygulamasıyla Türkçe Öğrenmeye Çalışan Bir Adam 2 Gündür Bölümü Geçemeyince Yardım İstedi

Dil Öğrenme Uygulamasıyla Türkçe Öğrenmeye Çalışan Bir Adam 2 Gündür Bölümü Geçemeyince Yardım İstedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2026 - 17:05

Dil öğrenme süreci bazen karmaşık ve zor olabiliyor. Özellikle bazı dilleri öğrenmesi bir hayli zor. Türkçe de o dillerden biri. Yabancılar için bazı harflerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi oldukça zor çünkü pek çok dilde olmayan pek çok harfimiz var. Bu da bazen ortaya gülümseten görüntülerin çıkmasına sebep olabiliyor. 

'f.is.for.filip' isimli bir Polonyalı uygulama üzerinden Türkçe öğretmeneye başladı. Fakat durum karışık bir hal alınca Türklerden yardım istedi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUOGyh1CJZq/
“Yetmiş sekiz tane ördek var”

“Yetmiş sekiz tane ördek var”

İçinde hem 'Ş' hem 'Ö' harfinin bulunduğu bir cümleyi telaffuz etmekte oldukça zorlandı. Uzun zamandır bölümü geçemediği için çareyi Türklerden yardım istemekte bulan adamın pek çok kişi elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
