Dil Öğrenme Uygulamasıyla Türkçe Öğrenmeye Çalışan Bir Adam 2 Gündür Bölümü Geçemeyince Yardım İstedi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUOGyh1CJZq/
Dil öğrenme süreci bazen karmaşık ve zor olabiliyor. Özellikle bazı dilleri öğrenmesi bir hayli zor. Türkçe de o dillerden biri. Yabancılar için bazı harflerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi oldukça zor çünkü pek çok dilde olmayan pek çok harfimiz var. Bu da bazen ortaya gülümseten görüntülerin çıkmasına sebep olabiliyor.
'f.is.for.filip' isimli bir Polonyalı uygulama üzerinden Türkçe öğretmeneye başladı. Fakat durum karışık bir hal alınca Türklerden yardım istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yetmiş sekiz tane ördek var”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın