Dedublüman Grubu "Belki" Performansıyla Viral Olan Özbekistanlı Gençlerin Videosunu Yorumladı

Dedublüman Grubu "Belki" Performansıyla Viral Olan Özbekistanlı Gençlerin Videosunu Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.01.2026 - 21:10

Dedublüman son yıllarda ülkemizin en sevilen müzik gruplarının başında geliyor. 2010'da Trabzon'da kurulan grup, 2022 yılında çıkardıkları 'Belki' isimli parçalarıyla büyük bir çıkış yakaladı ve hızlı bir yükseliş dönemine girdi. Ardından başta Aleyna Tilki olmak üzere pek çok şarkıcıyla gerçekleştirdikleri düetle de büyük beğeni topladı. 

Dedublüman'ın 'Belki' isimli parçası Özbekistan'da bir grup genç müzisyen tarafından çalındı ve video kısa sürede viral oldu. Dedublüman grubu katıldıkları bir programda o performansı izleyerek yorumladı.

"Beni çok gururlandırıyor bu mevzu"

"Beni çok gururlandırıyor bu mevzu"

Kendilerinin ardından klarnet gibi müzik aletlerine ilgilinin daha çok arttığını, gençlerin daha çok enstrüman çalmaya başladıklarını belirten grup üyeleri, müziklerinin farklı topraklara ulaşmasından duydukları gururu dile getirdi. Özbekistanlı gençlerin videosuna da hayran kalan grup, videoyu övgüyle izledi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
