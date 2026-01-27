Dedublüman Grubu "Belki" Performansıyla Viral Olan Özbekistanlı Gençlerin Videosunu Yorumladı

Dedublüman son yıllarda ülkemizin en sevilen müzik gruplarının başında geliyor. 2010'da Trabzon'da kurulan grup, 2022 yılında çıkardıkları 'Belki' isimli parçalarıyla büyük bir çıkış yakaladı ve hızlı bir yükseliş dönemine girdi. Ardından başta Aleyna Tilki olmak üzere pek çok şarkıcıyla gerçekleştirdikleri düetle de büyük beğeni topladı.

Dedublüman'ın 'Belki' isimli parçası Özbekistan'da bir grup genç müzisyen tarafından çalındı ve video kısa sürede viral oldu. Dedublüman grubu katıldıkları bir programda o performansı izleyerek yorumladı.