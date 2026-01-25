onedio
Bir İçerik Üreticisi Tüm Detaylarıyla Anlattı: Karadenizliler Neden Bu Kadar Farklı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2026 - 08:39

Karadeniz insanı kendine has özellikleri ile bilinir. Fiziksel yapıları, sinirleri, yüksek sesle konuşmaları gibi pek çok özellikleri tamamen kendilerine has ve bölgeyi yansıtan niteliklere sahip. Bu özellikler, onların yaşam tarzlarına, kültürlerine ve kişiliklerine de yansıyor. Peki Karadeniz insanı neden bu kadar farklı?

'bunyaminilebilimsizlik' bir videosunda Karadeniz insanını anlattı. Anlattıklarına pek çok Karadenizli de hak verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/bunyaminile...
Karadeniz insanının kendine has özelliklerinin sebeplerini her detayıyla sıraladı;

  • Karadeniz’in dik yamaçları ve fırtınalı denizi, insanları hızlı karar almaya zorlamış. Beklenmedik sorunlara karşı düşünmek yerine hemen ilk akla gelen pratik çözümü uygulamaları, bölgeye has o meşhur zekâ türünü ortaya çıkarmış.

  • Tehlikelere karşı sürekli tetikte olan Karadenizliler, yoğun duygularını dışa vurarak gerginliği boşaltmaya meyillidir. Bağırmaları veya çabuk sinirlenmeleri aslında bir an önce sorunu çözüp rahatlama isteğinden kaynaklanır.

  • Karakteristik burun yapısı, bölgenin soğuk ve nemli havasına karşı bir savunmadır. Uzun burun kanalı, havayı akciğerlere ulaşmadan önce filtreleyip ısıtarak vücudu korur.

  • Tarih boyunca yaşanan savaşlar ve eşkıya baskınları, bölge halkında güçlü bir savunma içgüdüsü yaratmış. Ateşli silahlara duyulan ilgi, yüzyıllar içinde bir güvenlik ve korunma refleksi haline gelmiş.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Hermione Granger

walla karadenizli değilim, hatta karadenizli bi akrabam dahi yok, gelin bile almamışız ama bende böyleyim.. Daha acayip olan karadeniz yemeklerini seviyorum.... Devamını Gör

AL PACİNO

Uyy doğru diysuun hemşerum da.