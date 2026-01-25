Bir İçerik Üreticisi Tüm Detaylarıyla Anlattı: Karadenizliler Neden Bu Kadar Farklı?

Karadeniz insanı kendine has özellikleri ile bilinir. Fiziksel yapıları, sinirleri, yüksek sesle konuşmaları gibi pek çok özellikleri tamamen kendilerine has ve bölgeyi yansıtan niteliklere sahip. Bu özellikler, onların yaşam tarzlarına, kültürlerine ve kişiliklerine de yansıyor. Peki Karadeniz insanı neden bu kadar farklı?

'bunyaminilebilimsizlik' bir videosunda Karadeniz insanını anlattı. Anlattıklarına pek çok Karadenizli de hak verdi.