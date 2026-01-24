onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yine Bir Victoria Beckham Vakası: Bir Düğünde Kayınvalide İlk Dansını Eden Oğlunun Boynuna Sarıldı

Yine Bir Victoria Beckham Vakası: Bir Düğünde Kayınvalide İlk Dansını Eden Oğlunun Boynuna Sarıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2026 - 23:35 Son Güncelleme: 24.01.2026 - 23:37

İçerik Devam Ediyor

Düğün, gelin ve damadın hayatlarındaki en önemli ve özel an elbette. Bu günün kusursuz geçmesi için aylar öncesinden hazırlıklara başlanıyor. Fakat her şey her zaman tam olarak planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Beklenmeyen durumlar ve aksilikler çiftin mutluluğunu gölgeleyebiliyor. 

Bir düğünde kayınvalidenin yaptığı hareket sosyal medyada viral oldu. O görüntülere hem kayınvalidelerden hem de gelinlerden yorumlar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Victoria Beckham kalk büyüğün geldi. "

"Victoria Beckham kalk büyüğün geldi. "

Kayınvalide, ilk danslarını eden çifti bir anda durdurarak oğluna sarıldı. Kadın uzun uzun sarılırken gelin de ilk dansına devam etmek için bekledi. Tüm dünya Victoria Beckham'ın, oğlu Brooklyn Beckham ve gelini Nicola Peltz'in düğününde yaptıklarını konuşurken görüntülere 'Kayınvalide Victoria Beckham mıydı?' yorumları yapıldı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın