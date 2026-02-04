Tarkan Konseri İçin Türkiye'ye Gelen Bir Kadın İstanbul'un Güzelliğine Hayran Oldu

Kaynak: https://video.twimg.com/amplify_video...
Megastarımız Tarkan, uzun yıllar sonra verdiği konser serisiyle hayranlarını sevince boğdu. Uzun zamandır hasretini çektiği eğlenceye kavuşan ve kendilerini 90'lı yıllarda gibi hisseden Tarkan hayranları, bu özel konser serisinin tadını çıkarttı. Tarkan ilk çıktığı yıllarda tüm dünyada ses getirmişti. Haliyle hala dünyanın dört bir yanından hayranları var.
Tarkan konseri için Türkiye'ye gelen bir turist, İstanbul'u gezdi. Gördüğü yerlere karşı hayranlığını, çektiği bir video ile gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatlılarımızdan tarihi yapılarımıza...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Onedio'nun yeni içerik konsepti, en fazla bir hafta Türkiye'de tatil yapan turistlerin Türkiye hayranlığı.
başına bir iş gelmeden hayırlısıyla döner inşallah bizde kelle koltukta tabi bundan haberi yok
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.