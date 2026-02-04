onedio
Tarkan Konseri İçin Türkiye'ye Gelen Bir Kadın İstanbul'un Güzelliğine Hayran Oldu

Pelin Yelda Göktepe
04.02.2026 - 15:07

Megastarımız Tarkan, uzun yıllar sonra verdiği konser serisiyle hayranlarını sevince boğdu. Uzun zamandır hasretini çektiği eğlenceye kavuşan ve kendilerini 90'lı yıllarda gibi hisseden Tarkan hayranları, bu özel konser serisinin tadını çıkarttı. Tarkan ilk çıktığı yıllarda tüm dünyada ses getirmişti. Haliyle hala dünyanın dört bir yanından hayranları var. 

Tarkan konseri için Türkiye'ye gelen bir turist, İstanbul'u gezdi. Gördüğü yerlere karşı hayranlığını, çektiği bir video ile gösterdi.

Kaynak: https://video.twimg.com/amplify_video...
Tatlılarımızdan tarihi yapılarımıza...

İstanbul'u karış karış gezen kadın meşhur tatlılarımızdan, ülkemizin simge yapılarına kadar her bir detayı paylaştı. Önce İstanbul sokaklarının tadını çıkaran kadın, Tarkan konserinde de gönlünce eğlendi. O anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Bozkurt

Onedio'nun yeni içerik konsepti, en fazla bir hafta Türkiye'de tatil yapan turistlerin Türkiye hayranlığı.

Büşra GENÇ

başına bir iş gelmeden hayırlısıyla döner inşallah bizde kelle koltukta tabi bundan haberi yok

