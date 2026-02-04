Tarkan Konseri İçin Türkiye'ye Gelen Bir Kadın İstanbul'un Güzelliğine Hayran Oldu

Megastarımız Tarkan, uzun yıllar sonra verdiği konser serisiyle hayranlarını sevince boğdu. Uzun zamandır hasretini çektiği eğlenceye kavuşan ve kendilerini 90'lı yıllarda gibi hisseden Tarkan hayranları, bu özel konser serisinin tadını çıkarttı. Tarkan ilk çıktığı yıllarda tüm dünyada ses getirmişti. Haliyle hala dünyanın dört bir yanından hayranları var.

Tarkan konseri için Türkiye'ye gelen bir turist, İstanbul'u gezdi. Gördüğü yerlere karşı hayranlığını, çektiği bir video ile gösterdi.