Mısır'ı Ziyaret Eden Bir Turist Hayvanların Yaşadığı Kötü Koşulları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
04.02.2026 - 11:15

Son zamanlarda Mısır, turistlerin yoğun ilgisini çeken bir ülke haline geldi. Özellikle sosyal medyada nereye baksanız Mısır'a giden birilerini görüyorsunuz. Deve turları, bu ilginin en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Pek çok kişi bu deneyim için turlara katılıyor. Peki ya hayvanların koşulları?

Mısır'ı ziyaret eden bir turist hayvanların durumu karşısındaki şaşkınlığını paylaştı. Görüntülere tepki vererek insanları da duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DT6-_F5D--d/
Açık yaralar, uygunsuz ekipmanlar, enfeksiyonlar...

Videoda Develerin ve atların vücutlarında, muhtemelen sert semerlerin, zincirlerin veya kırbaçların neden olduğu derin yaralar ve sürtünme izleri görülüyor. Bazı yaraların bakımsız olduğu ve enfeksiyon kaptığı fark ediliyor. Hayvanların ağızlarına takılan metal zincirler ve vücutlarına sıkıca bağlanan ipler, de doku hasarına yol açmış. 

Aynı zamanda hayvanların duruşlarından ve bakışlarından oldukça yorgun oldukları, muhtemelen yetersiz beslendikleri ve susuz kaldıkları da net bir şekilde görülüyor.  Videonun bir bölümünde tavşan ve tavuk gibi küçük hayvanların çok dar, pis ve üst üste istiflenmiş kafeslerde tutulduğu görülüyor. Tüm bunlar için acil olarak bir adım atılması gerekiyor.

