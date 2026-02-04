Mısır'ı Ziyaret Eden Bir Turist Hayvanların Yaşadığı Kötü Koşulları Paylaştı

Son zamanlarda Mısır, turistlerin yoğun ilgisini çeken bir ülke haline geldi. Özellikle sosyal medyada nereye baksanız Mısır'a giden birilerini görüyorsunuz. Deve turları, bu ilginin en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Pek çok kişi bu deneyim için turlara katılıyor. Peki ya hayvanların koşulları?

Mısır'ı ziyaret eden bir turist hayvanların durumu karşısındaki şaşkınlığını paylaştı. Görüntülere tepki vererek insanları da duyarlı olmaya çağırdı.