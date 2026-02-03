Almanya'ya Taşınan Bir Kadın 3 Senede Edindiği İzlenimleri Paylaştı: "Bir Süre Sonra Depresyon Başlıyor"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUOrZPEgFMv/
Farklı bir ülkede yaşamak, bambaşka bir kültüre adapte olmak demek. Elbette bu herkes için kolay olmuyor. Özellikle yaşam tarzınıza tamamen ters olan bir yerde yaşamak elbette işkenceye dönüşebiliyor. Bu yüzden bir sebeple gitmeyi istediğimiz ülkeyi her yönden değerlendirmek gerekiyor.
3 senedir Almanya'da yaşayan 'azraeceertug' isimli sosyal medya kullanıcısı bu süreçte edindiği izlenimleri paylaştı. Şikayet ettiği konuların her birinin yaşam tarzıyla ilgili olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 senedir Almanya'da yaşayan kadın izlenimlerini şöyle özetledi;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın