Almanya'ya Taşınan Bir Kadın 3 Senede Edindiği İzlenimleri Paylaştı: "Bir Süre Sonra Depresyon Başlıyor"

Farklı bir ülkede yaşamak, bambaşka bir kültüre adapte olmak demek. Elbette bu herkes için kolay olmuyor. Özellikle yaşam tarzınıza tamamen ters olan bir yerde yaşamak elbette işkenceye dönüşebiliyor. Bu yüzden bir sebeple gitmeyi istediğimiz ülkeyi her yönden değerlendirmek gerekiyor.

3 senedir Almanya'da yaşayan 'azraeceertug' isimli sosyal medya kullanıcısı bu süreçte edindiği izlenimleri paylaştı. Şikayet ettiği konuların her birinin yaşam tarzıyla ilgili olduğu görüldü.