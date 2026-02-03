onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya'ya Taşınan Bir Kadın 3 Senede Edindiği İzlenimleri Paylaştı: "Bir Süre Sonra Depresyon Başlıyor"

Almanya'ya Taşınan Bir Kadın 3 Senede Edindiği İzlenimleri Paylaştı: "Bir Süre Sonra Depresyon Başlıyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.02.2026 - 22:36

İçerik Devam Ediyor

Farklı bir ülkede yaşamak, bambaşka bir kültüre adapte olmak demek. Elbette bu herkes için kolay olmuyor. Özellikle yaşam tarzınıza tamamen ters olan bir yerde yaşamak elbette işkenceye dönüşebiliyor. Bu yüzden bir sebeple gitmeyi istediğimiz ülkeyi her yönden değerlendirmek gerekiyor. 

3 senedir Almanya'da yaşayan 'azraeceertug' isimli sosyal medya kullanıcısı bu süreçte edindiği izlenimleri paylaştı. Şikayet ettiği konuların her birinin yaşam tarzıyla ilgili olduğu görüldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUOrZPEgFMv/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 senedir Almanya'da yaşayan kadın izlenimlerini şöyle özetledi;

3 senedir Almanya'da yaşayan kadın izlenimlerini şöyle özetledi;

  • Hava Durumu: Havanın çoğu zaman kötü olması bir süre sonra canınızı ciddi anlamda sıkıyor; depresyon ve mutsuzluk başlıyor.

  • Sosyal Çevre: Sosyal bir çevre oluşturamazsanız hayat hiç kolay değil...

  • Kültürel Farklılıklar: Çok farklı olduğumuz için arkadaşlık ve sosyallik beklentilerimizi ona göre törpülememiz gerek. Asla bir Akdeniz insanı beklemeyin...

  • Bireysellik ve Kurallar: Bireysellik en üst seviyede. Kişisel haklar çok önemli; hakkını yedirmemek için her şeyi yaparlar. İnisiyatif kullanmak neredeyse hiç yok...

  • Çalışma Kültürü: Çalışmayı sevmiyorlar...

  • Şikayet ve Tartışma: Ciddi anlamda kavgacılar ve şikayet etmek için yaşıyorlar...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın