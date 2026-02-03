onedio
Endonezyalı Kadın "Bir Türk ile Yaşamanın" Nasıl Bir Şey Olduğunu Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
03.02.2026 - 19:44

Her ülkenin kendine has bir kültürü var. Bu durum elbette diğer kültürlerin insanları taradından alışılmadık ve tuhaf olarak algılanabiliyor. Kendine özgü gelenekler, ritüeller ve yaşam tarzları, her ülkenin benzersiz bir kimliğe sahip olmasını sağlıyor. Fakat bir ülkede oldukça sıradan olsan bir şey başka bir ülkenin insanı için oldukça garip olabiliyor. 

Endonezyalı bir kadın, 'bir Türk ile yaşamak' videosu ile kendisine tuhaf gelen alışkanlıklarımızı paylaştı. Videoda paylaştığı her detayın bizim için son derece sıradan olması ise güldürdü.

Bizim için oldukça sıradan olanlar onun için içerik konusu.

Öncelikle elbette tüm dünyaya nam salan meşhur Türk kahvaltımızdan başlamış. Pek çok ülkenin iki parça ürünle geçiştirdiği öğün bizim için bazı sabahlar bir ritüele dönüşüyor bildiğiniz üzere. Bir de elbette sınırsız çay ve Türk kahvesi içebilme özelliğimiz var. Hatta yanında cezvesiyle gezenler bile var. Son olarak aslında çok işlevsel hatta hayati bir öneme sahip olan banyo paspaslarını paylaşan kadının videosu beğeni topladı.

