Eşiyle İlişkisi Boyunca Başlarına Gelenleri Anlatan Kadın "Bir Kurşun mu Döktürseniz?" Dedirtti

Eşiyle İlişkisi Boyunca Başlarına Gelenleri Anlatan Kadın "Bir Kurşun mu Döktürseniz?" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
03.02.2026 - 18:39

Bazen hayatın bazı dönemlerinde aksilikler peş peşe gelir. Başımıza gelenlere biz bile anlam veremeyiz. Bu durumlar, hayatın karmaşık doğasının bir parçasıdır fakat bazen tüm bunlarda alacağımız bir karar ya da atacağımız bir adım için işaret olarak algılarız. Bazen gerçekten bazı işaretler olsa da durumu fark edemeyebiliyoruz.  

'mervesever98' isimli sosyal medya kullanıcısı, ilişkileri boyunca eşi ile başlarına gelen garip olayları anlattı. Kadının anlattıklarına 'Gereken tüm işaretler gelmiş' yorumları yapıldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUOSt07jI-Q/
Çiftin başına gelenleri pek çok kişi 'işaret' olarak yorumladı.

Nişan videolarının girişinde eşinin ismi yerine yanlışlıkla başka bir isim yazılması, evlendiklerinde evleri henüz tamamlanmadığı için düğünden sonra tam 15 gün boyunca kayınvalidesinin evinde 5 yetişkin, 1 çocuk ve 1 bebekle birlikte yaşamak zorunda kalmaları, birlikte topladıkları mandalina ağacının kuruması ve bir daha hiç meyve vermemesi, son olarak da çocuklarının doğumundaki ebenin, eşinin eski sevgilisi çıkması ve hatta çocuğun göbek adını da onun vermesi komedi filmlerini aratmadı.

