Eşiyle İlişkisi Boyunca Başlarına Gelenleri Anlatan Kadın "Bir Kurşun mu Döktürseniz?" Dedirtti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUOSt07jI-Q/
Bazen hayatın bazı dönemlerinde aksilikler peş peşe gelir. Başımıza gelenlere biz bile anlam veremeyiz. Bu durumlar, hayatın karmaşık doğasının bir parçasıdır fakat bazen tüm bunlarda alacağımız bir karar ya da atacağımız bir adım için işaret olarak algılarız. Bazen gerçekten bazı işaretler olsa da durumu fark edemeyebiliyoruz.
'mervesever98' isimli sosyal medya kullanıcısı, ilişkileri boyunca eşi ile başlarına gelen garip olayları anlattı. Kadının anlattıklarına 'Gereken tüm işaretler gelmiş' yorumları yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çiftin başına gelenleri pek çok kişi 'işaret' olarak yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın