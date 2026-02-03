onedio
Bir Kadın Anne Olmadan Önceki Haliyle Doğumdan Sonraki Halini Karşılaştırdı

Bir Kadın Anne Olmadan Önceki Haliyle Doğumdan Sonraki Halini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.02.2026 - 16:59

Dünyanın en benzersiz deneyimlerinden biri elbette anne olmak. Bu yolculukta, hayatın her alanında hem fiziksel hem de ruhsal birçok değişim meydana geliyor. Bazen bu değişim anne adayına korkutucu gelebiliyor. Her biri ayrı ayrı değerli olan bu değişimler, elbette geçici bir süreç. 

Bir kadın anne olmadan önce ve doğum yaptıktan sonraki halini paylaştı. Ortaya çıkan fark sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Bunlar tamamen geçici süreçler.

Elbette bu değişimlere hızlıca alışmak ya da kabul etmek kolay olmayabilir. Fakat tüm bunların geçici olduğu, önemli olan yaşanan bu sürecin tadını çıkarmak olduğunu unutmamak gerekiyor. Sosyal medyada bu tarz paylaşımlar tartışmaların da fitilini ateşliyor. Yeni bir hayatın başlangıcı diyebileceğimiz bu sürecin etkisi de tabii ki herkeste aynı olmuyor. Bu yüzden farklı deneyimlere bakarak fikir yürütmek her zaman doğru olmayabilir.

