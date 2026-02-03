onedio
Doktor Mehmet Ali Tatar "Neden Durdukça Canımız Hiçbir Şey Yapmak İstemiyor?" Sorusunu Yanıtladı

Doktor Mehmet Ali Tatar “Neden Durdukça Canımız Hiçbir Şey Yapmak İstemiyor?” Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.02.2026 - 16:35

Yıllardır her yerde 'motivasyon' kelimesi vurgulanıyor ve her birimize motivasyonu nasıl sağlayacağımız anlatılıyordu. Fakat yeni dönemde motivasyonun aslında hiçbir önemi olmadığı, önemli olanın motivasyon olmadan da çalışabilme disiplininin sağlanması olduğu fikri ortaya çıktı. 

'drmehmetalitataarr' da tam olarak bu durumun bilimsel tarafını açıkladı. Anlattıkları pek çok kişinin 'Evde kaldıkça evden çıkmak zorlaşıyor ama dışarı çıktığımda da geri dönmek istemiyorum' döngüsünün yarattığı soru işaretini de gidermiş oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/drmehmetali...
Doktorun söylediğine göre "Canım hiçbir şey yapmak istemiyor" diyerek oturduğumuz sürece o istek hiç gelmeyecek. Çözüm; isteğin gelmesini beklemeden önce aksiyona geçmek. Yani özetle;

Doktorun söylediğine göre "Canım hiçbir şey yapmak istemiyor" diyerek oturduğumuz sürece o istek hiç gelmeyecek. Çözüm; isteğin gelmesini beklemeden önce aksiyona geçmek. Yani özetle;

1. Enerji Bir Pil Değildir

Vücudumuz enerjiyi bir pil gibi depolayıp sonra harcamaz. Aksine, hareket ettikçe enerji üreten dinamik bir sistemdir.Sen durdukça vücudun 'Demek ki enerjiye ihtiyaç yok' diyerek üretimi iyice kısar, bu da seni bir kısırdöngüye sokar.

2. Hücrelerin Uyandırılması (AMPK Sensörleri)

Hareket etmeye başladığında, kasların kasılır ve hücrelerindeki AMPK gibi enerji sensörleri aktive olur. Bu sensörler beyne ve hücrelere 'Enerji lazım, üretmeye başla!' komutu gönderir. Yani motoru çalıştırmadan yakıt gelmez.

3. Kortizol ve Güven Hissi

Özellikle ritmik hareketler (yürüyüş gibi) stres hormonu olan kortizolü düşürür. Stres azaldığında beynin kendini 'güvende' hisseder ve bu da zihinsel blokajları kaldırarak motivasyonu artırır.

