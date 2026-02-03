Doktor Mehmet Ali Tatar “Neden Durdukça Canımız Hiçbir Şey Yapmak İstemiyor?” Sorusunu Yanıtladı

Yıllardır her yerde 'motivasyon' kelimesi vurgulanıyor ve her birimize motivasyonu nasıl sağlayacağımız anlatılıyordu. Fakat yeni dönemde motivasyonun aslında hiçbir önemi olmadığı, önemli olanın motivasyon olmadan da çalışabilme disiplininin sağlanması olduğu fikri ortaya çıktı.

'drmehmetalitataarr' da tam olarak bu durumun bilimsel tarafını açıkladı. Anlattıkları pek çok kişinin 'Evde kaldıkça evden çıkmak zorlaşıyor ama dışarı çıktığımda da geri dönmek istemiyorum' döngüsünün yarattığı soru işaretini de gidermiş oldu.