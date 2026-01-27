onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Damacana Kullananlar Dikkat! Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtoğlu Su Pompasındaki Gizli Tehlikeyi Anlattı

Damacana Kullananlar Dikkat! Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtoğlu Su Pompasındaki Gizli Tehlikeyi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.01.2026 - 23:14

İçerik Devam Ediyor

Günlük yaşantımızda evimizde sıklıkla kullandığımız bazı eşyalar, hijyen konusunda beklenmedik riskler taşıyor olabiliyor. Bu eşyalar, farkında olmadan sağlığımızı etkiliyor, hatta pek çok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Bu yüzden, evde kullandığımız tüm eşyaların hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. 

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, damacana pompalarındaki gizli tehlikeyi açıkladı. Çoğumuzun farkında olmadığı bu detay pek çok kişiyi bu konuda bilinçlendirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTzizCBAl0J/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Su pompalarındaki tehlike, dışarıdan fark edilemeyen iç aksamlarda ve boru eklemlerinde zamanla biriken gizli küf ve bakteri oluşumu. Bu bölgeler suyla sürekli temas halinde ve nemli olduğu için mikroorganizmaların çoğalmasına son derece uygun bir ortam hazırlıyor. Üstelik plastik yüzeylere tutunan bu kirlerin fırçalama veya kimyasal temizlikle tamamen arındırılması her zaman mümkün olmayabiliyor.

Bayburtluoğlu'nun söylediğine göre bu riskleri minimize etmek için pompaların kullanım süresini takip ederek 6 ay ile 1 yıl arasında yenilemek, üzerine satın alma tarihini not etmek ve temizlik sırasında çamaşır suyu gibi kimyasalları dozajına dikkat ederek kullanmak gerekiyor. Eğer temizlik sonrasında borularda veya mekanizmanın içinde hâlâ çıkmayan lekeler görülüyorsa, su güvenliğini ve sağlığı korumak adına o pompayı kullanmaya devam etmek yerine doğrudan yeni bir ürünle değiştirmek en güvenli yoldur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın