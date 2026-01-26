onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Uzman Psikolog Abdullah Yıldız Anlattı: Evlenmeden Önce Konuşulması Gereken 5 Mevzu

Uzman Psikolog Abdullah Yıldız Anlattı: Evlenmeden Önce Konuşulması Gereken 5 Mevzu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2026 - 10:06

İçerik Devam Ediyor

Evlilik, hayatın en önemli ve ciddi adımlarından biri. Bu adım, bundan sonrası için iki kişinin birlikte, ortaklaşa kararlar alarak yollarına devam etme kararı aslında. Bu yüzden önemli gelecek planlarından alışkanlıklara kadar pek çok konunun konuşulması oldukça önemli. 

Uzman Psikolog Abdullah Yıldız evlenmeden önce mutlaka konuşulması gereken 5 konuyu paylaştı. Zamanla fikirlerin değişebileceğini ve çiftlerin birbirine uyumlanabileceğini söyleyen belirten Yıldız yine de başlangıçta partnerinizin mantalitesini anlamanın hayati olduğunu vurguladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNni_A2CVL_/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte evlenmeden önce konuşulması gereken o önemli meseleler;

İşte evlenmeden önce konuşulması gereken o önemli meseleler;

1. Çocuk Mevzusu

Sadece 'çocuk istiyor muyuz?' sorusu yeterli değil. Şunlar da netleşmeli:

  • Kaç çocuk istiyorsunuz?

  • Çocukları nasıl bir anlayışla yetiştireceksiniz?

  • Eğitim ve değerler konusunda öncelikleriniz neler olacak?

2. Para Mevzusu

Maddi uyum, evliliğin sürdürülebilirliği için kritik:

  • Para nasıl harcanacak?

  • Birikim yapılacak mı?

  • Ortak bütçe mi yoksa ayrı bütçeler mi olacak?

  • Gelecek için ev/mal mülk hedefi mi var yoksa 'an yaşansın, gezilsin' mantığı mı hakim?

3. İnanç ve Yaşam Tarzı

Dünya görüşlerinizin ne kadar örtüştüğü uzun vadede önemli:

  • Dini ve ahlaki değerleriniz neler?

  • Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı neye göre seçiyorsunuz?

  • Yaşam tarzınızı belirleyen temel değerler neler?

4. İş ve Kariyer

İş hayatı ev içindeki dengeyi doğrudan etkiler:

  • Kariyer hayatınızda ne kadar öncelikli?

  • İkiniz de çalışacak mısınız?

  • Bir gün biriniz çalışamazsa bu durum bir sorun haline gelir mi?

5. İletişim ve Çatışma Çözme

Sorunlar çıktığında takınılacak tavır, ilişkinin ömrünü belirler:

  • Tartışmaları nasıl çözeceksiniz?

  • Öfke kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz?

  • Küsmek yerine hangi çözüm prensiplerine bağlı kalacaksınız?

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın