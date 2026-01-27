onedio
Uzman Psikolog Nurgül Canatan Anlattı: Manifest Yöntemi Bilimle de Destekleniyormuş

Uzman Psikolog Nurgül Canatan Anlattı: Manifest Yöntemi Bilimle de Destekleniyormuş

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.01.2026 - 19:43

Son dönemde manifest yapmak, ritüel, dilekleri görselleştirme gibi kavramları çok sık duyuyoruz. İnsanlar bu yöntemlerle hayal ettikleri şeylere kavuşabileceklerine, onları kendilerine çekebileceklerine inanıyor. Pek çok kişi bu tarz uygulamaların, hayatın giderek belirsizleştiği dönemde kişinin kendisine bir umut ışığı aramasına bağlasa da bunun aslında bilimsel bir kaşılığı olduğunu biliyor muydunuz?

Uzman Psikolog & Psikolojik Danışman Nurgül Canatan manifest yönteminin bilimsel açıklamasını yaptı. Açıklama pek çok kişiyi şaşırtırken bir aydınlatma da yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DT7TdbmCEDV/
Uzman Psikolog Nurgül Canatan'ın anlattığına göre "manifest" kavramının bilimsel temeli, beynimizdeki Retiküler Aktivasyon Sistemi (RAS) adı verilen bir mekanizmaya dayanıyor.

Manifest Tekniği: 4 Adım

  • Somut Hedefi Belirle ve Yaz: İstediğin şeyi (iş, ev, ilişki vb.) netleştirip yazıya dök.

  • Duyguyu Keşfet: O şeye sahip olduğunda aslında hangi derin duyguyu (huzur, özgürlük, sevilmek) aradığını bul. Çoğu insan sadece dışsal hedefe odaklandığı için ulaştığında tatminsiz hisseder; önemli olan o duyguya odaklanmaktır.

  • Mevcut Kanıtları Gör: Bu duygunun şu anki hayatında halihazırda var olduğu küçük anları bul ve yaz. (Örneğin; huzur arıyorsan, yediğin güzel bir yemeğin verdiği huzuru hatırla.)

  • Bedenine Sabitle: Bu duyguyu en az 30 saniye boyunca bedeninde hissetmek için kendine izin ver. Gelecekte olmasını beklemek yerine, o hissi şu an bedeninde güçlendir.

Retiküler Aktivasyon Sistemi (RAS), beynimizin maruz kaldığı devasa bilgi akışını yöneten biyolojik bir filtre mekanizması olarak çalışıyor ve manifest kavramının bilimsel temelini oluşturuyor. Tıpkı bir sosyal medya algoritması gibi işleyen bu sistem, sizin neye önem verdiğinizi ve neye odaklandığınızı takip ederek dış dünyadaki milyarlarca veri arasından sadece bu odak noktalarınızla eşleşenleri bilincinize taşıyor. Dolayısıyla manifest yapmak, evrenden sihirli bir şekilde bir şeyler talep etmekten ziyade, beyninizi belirli bir hedefe veya duyguya göre programlayarak çevrenizdeki fırsatları, imkanları ve çözüm yollarını çok daha keskin bir farkındalıkla görmenizi sağlayan bir algı yönetimi süreci.

