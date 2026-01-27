Uzman Psikolog Nurgül Canatan Anlattı: Manifest Yöntemi Bilimle de Destekleniyormuş

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DT7TdbmCEDV/
Son dönemde manifest yapmak, ritüel, dilekleri görselleştirme gibi kavramları çok sık duyuyoruz. İnsanlar bu yöntemlerle hayal ettikleri şeylere kavuşabileceklerine, onları kendilerine çekebileceklerine inanıyor. Pek çok kişi bu tarz uygulamaların, hayatın giderek belirsizleştiği dönemde kişinin kendisine bir umut ışığı aramasına bağlasa da bunun aslında bilimsel bir kaşılığı olduğunu biliyor muydunuz?
Uzman Psikolog & Psikolojik Danışman Nurgül Canatan manifest yönteminin bilimsel açıklamasını yaptı. Açıklama pek çok kişiyi şaşırtırken bir aydınlatma da yaşattı.
Uzman Psikolog Nurgül Canatan'ın anlattığına göre "manifest" kavramının bilimsel temeli, beynimizdeki Retiküler Aktivasyon Sistemi (RAS) adı verilen bir mekanizmaya dayanıyor.
