Mısır'ı Gezen Bir Genç Kız Bir Mısırlı Tarafından Deve Karşılığında İstendi: “Kardeşin Kaç Deve Eder?”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2026 - 09:38

Evlilik hala pek çok ülkede ilginç kurallar ve sistemlerle gerçekleştiriliyor. Bazılarında hala sadece erkeğin ya da ailelerin kararı yeterli olurken bazılarında belirleyici olan para oluyor. Bu durum her ne kadar o toplumun kültürü, yaşam tarzı olsa da elbette günümüz dünyasında normal karşılayamıyoruz. 

Bir kadın abisiyle birlikte gezerken ilginç bir soruyla karşılaştı. O anlar bazılarını güldürürken bazılarını öfkelendirdi.

"Kardeşin kaç deve eder?"

Abisiyle gezen genç kadını gören bir esnaf, önce abisinin çok şanslı olduğunu söyleyerek övgüler yağdırdı. Kardeş olduklarını öğrenince de genç kadını deve karşılığında abisinden istedi. Genç kadın duruma gülüp geçse de pek çok kişi yaşanan olaya tepki gösterdi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
