Mısır'ı Gezen Bir Genç Kız Bir Mısırlı Tarafından Deve Karşılığında İstendi: “Kardeşin Kaç Deve Eder?”

Evlilik hala pek çok ülkede ilginç kurallar ve sistemlerle gerçekleştiriliyor. Bazılarında hala sadece erkeğin ya da ailelerin kararı yeterli olurken bazılarında belirleyici olan para oluyor. Bu durum her ne kadar o toplumun kültürü, yaşam tarzı olsa da elbette günümüz dünyasında normal karşılayamıyoruz.

Bir kadın abisiyle birlikte gezerken ilginç bir soruyla karşılaştı. O anlar bazılarını güldürürken bazılarını öfkelendirdi.