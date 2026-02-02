onedio
İçerik Üreticisi Anıl Can Pandemi Döneminden Hafızalarımıza Kazınan Olaylarla O Günlere Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2026 - 09:07

2020 yılında hayatımızın merkezine oturan pandemi, tüm hayatımızı etkisi altına almış, düzenimizi tamamen değiştirmişti. Bu durum yaşam tarzımızdan iş dünyasına, sosyal hayatımızdan eğitim sistemine kadar pek çok alanı etkiledi. Dünyada ilk vaka 17 Kasım 2019'da, ülkemizde ise 11 Mart 2020'de görüldü. O günden sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 

İçerik üreticisi Anıl Can, pandemi döneminden hafızalarımıza kazınan olaylayla her birimizi o tatsız günlere götürdü.

Pandemi döneminde hayatımızın bir parçası ve olan ve hafızalarımıza kazınan o olaylar:

  • HES Kodu Uygulaması: AVM'lerden toplu taşımaya kadar her yere girmek için telefonumuzun ekranını 'okutmak' zorunda olduğumuz o dönem.

  • Maske Ritüelleri: Maskeyi burun üzerinden düzeltmek veya 'Aşılıyım' yazılı sarı maskeler takmak gibi yeni alışkanlıklar edindik.

  • Akşam 19:00 Bekleyişi: Her akşam Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka ve vefat sayılarını merakla takip ederdik.

  • Luppo ve Gece Yarısı Sokağa Çıkma Yasağı: İlk yasak haberinin ardından marketlere akın edilmesi ve o meşhur Luppo alan beyefendinin görüntüsü hala akıllarda.

  • 'Sakin Ol Champ.. Evdeyim': Hacı Sabancı'nın Kanlıca'daki yalısının bahçesinde bisiklete binerken yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

  • '30 Büyükşehir ve Zonguldak': Fahrettin Koca'nın kısıtlamaları açıklarken kullandığı bu kalıp, Zonguldak'ın maden şehri olması nedeniyle ayrı bir kategoride değerlendirilmesiyle ikonikleşti.

Yorumlarda da pek çok kullanıcı kendi hafızasına kazınan olaylardan örnekler verdi;

