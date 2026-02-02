İçerik Üreticisi Anıl Can Pandemi Döneminden Hafızalarımıza Kazınan Olaylarla O Günlere Götürdü

2020 yılında hayatımızın merkezine oturan pandemi, tüm hayatımızı etkisi altına almış, düzenimizi tamamen değiştirmişti. Bu durum yaşam tarzımızdan iş dünyasına, sosyal hayatımızdan eğitim sistemine kadar pek çok alanı etkiledi. Dünyada ilk vaka 17 Kasım 2019'da, ülkemizde ise 11 Mart 2020'de görüldü. O günden sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

İçerik üreticisi Anıl Can, pandemi döneminden hafızalarımıza kazınan olaylayla her birimizi o tatsız günlere götürdü.