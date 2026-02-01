Altın Fiyatlarındaki Akılalmaz Artışın Ardından Altın Bozdurup Araba Alanlar Kar Zarar Karşılaştırması Yaptı

Altın son dönemde inanılmaz bir artış gösterdi bildiğiniz üzere. Rekor üstüne rekor kıran altın, sadece yatırımcıların değil tüm vatandaşların radarına girdi. Haliyle 'zamanında şu kadar altın alsaydık' denilecek hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Bir de zamanında elinde olan altınları bozduranları pişmanlığı var elbette.

Zamanında elindeki altınları bozdurup araba alan vatandaşlar, aradaki kar ve zarar dengesini hesapladı. Ortaya da çok ciddi bir sonuç çıktı.