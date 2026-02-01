onedio
Altın Fiyatlarındaki Akılalmaz Artışın Ardından Altın Bozdurup Araba Alanlar Kar Zarar Karşılaştırması Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
01.02.2026 - 12:31

Altın son dönemde inanılmaz bir artış gösterdi bildiğiniz üzere. Rekor üstüne rekor kıran altın, sadece yatırımcıların değil tüm vatandaşların radarına girdi. Haliyle 'zamanında şu kadar altın alsaydık' denilecek hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Bir de zamanında elinde olan altınları bozduranları pişmanlığı var elbette. 

Zamanında elindeki altınları bozdurup araba alan vatandaşlar, aradaki kar ve zarar dengesini hesapladı. Ortaya da çok ciddi bir sonuç çıktı.

Altın mı araba mı?

Araba bir yatırım aracı değilidir. Bu sebeple yapılan kıyaslamayı pek çok kişi mantıksız buldu. Kimileri arabayı yatırım aracı olarak görüp bu hamleyi yapanların bu zararı hakettiğini savunurken kimileri ise arabanın pek çok ihtiyacı karşıladığını, bu sebeple edilen zarara değeceğini belirtti.

bellissimo

Arabayı 9 senedir kullandığını da hesaba kat