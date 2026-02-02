Arabistan'da Birinin Yalan Söyleyip Söylemediğini Anlamak İçin Uygulanan Bişa Yöntemi

Arap kültüründe 'Bisha'a' (Bişa) olarak bilinen geleneksel bir yalan tespit yöntemi sosyal medyada ilgi gördü. Bişa geleneğine göre, dürüst bir kişinin ağzındaki tükürük miktarının yeterli olacağı ve bu sayede dilinin yanmayacağı varsayılıyor. Suçluluk duygusu veya korku duyan kişinin ise ağzının kuruduğu, bu yüzden kızgın metalin doğrudan dile yapışarak ciddi yanıklara yol açtığına inanılıyor. Bu şekilde kişinin yalan söyleyip söylemediği tespit edilmeye çalışılıyor.

Bir kürek veya metal çubuk, ateşte kıpkırmızı olana kadar ısıtılıyor. Şüpheli kişi, kızgın metale dilini birkaç kez dokunduruyor. Testten sonra kişi ağzını suyla çalkalıyor. Eğer dili temizse ve ciddi bir yanık yoksa doğru söylediğine, eğer dili kabarmış ve yanmışsa yalan söylediğine karar veriliyor.