Arabistan'da Birinin Yalan Söyleyip Söylemediğini Anlamak İçin Uygulanan Bişa Yöntemi

Pelin Yelda Göktepe
02.02.2026 - 14:37 Son Güncelleme: 02.02.2026 - 14:38

Arap kültüründe 'Bisha'a' (Bişa) olarak bilinen geleneksel bir yalan tespit yöntemi sosyal medyada ilgi gördü. Bişa geleneğine göre, dürüst bir kişinin ağzındaki tükürük miktarının yeterli olacağı ve bu sayede dilinin yanmayacağı varsayılıyor. Suçluluk duygusu veya korku duyan kişinin ise ağzının kuruduğu, bu yüzden kızgın metalin doğrudan dile yapışarak ciddi yanıklara yol açtığına inanılıyor. Bu şekilde kişinin yalan söyleyip söylemediği tespit edilmeye çalışılıyor. 

Bir kürek veya metal çubuk, ateşte kıpkırmızı olana kadar ısıtılıyor. Şüpheli kişi, kızgın metale dilini birkaç kez dokunduruyor. Testten sonra kişi ağzını suyla çalkalıyor. Eğer dili temizse ve ciddi bir yanık yoksa doğru söylediğine, eğer dili kabarmış ve yanmışsa yalan söylediğine karar veriliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DROmf...
Bu uygulamanın bilimsel gerçeklik payı var mı?

Bu yöntem modern bilimde güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmez.

  • Psikosomatik Etki: Korku ve stres anında vücudun 'savaş ya da kaç' tepkisi vermesi ve tükürük bezlerinin salgıyı azaltması bilimsel bir olgudur. Ancak sadece heyecanlı veya çekingen bir kişi de suçsuz olmasına rağmen aynı fiziksel tepkiyi verebilir.

  • Adli Geçersizlik: Günümüzde bu yöntem, insan haklarına aykırı ve tıbbi açıdan tehlikeli bulunduğu için çoğu ülkede yasaklanmıştır. Ancak bazı kabile kültürlerinde hala 'alternatif bir mahkeme' olarak uygulanmaya devam etmektedir.

