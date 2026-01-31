Haftada 1 Kere Mutlaka Yapın! Mutfağında Kullandığı Tahta Ürünleri Kaynatan Kadın Çıkan Suya İnanamadı

Mutfakta kullanılan tahta ürünlerin daha sağlıklı olduğu düşünülür. Çünkü tahta, olabilecek en doğal bir malzemedir ve kimyasal içermez. Bu sebeple yemeklerinize zararlı maddelerin karışmasını engeller. Fakat görmediğimiz bambaşka bir tehlike barındırıyor. Tahta ürünleri yapısı gereği suyu çok kolay çekiyor. Özellikle sabunla yıkandığında, kullanılan sabun tahta ürünlerin içine işleyebiliyor. Bu yüzden tahta ürün kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor.

Bir kadın mutfağında kullandığı tahta ürünleri kaynattığı anları paylaştı. Çıkan su ise pek çok kişiyi şaşırttı.