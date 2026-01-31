onedio
Haftada 1 Kere Mutlaka Yapın! Mutfağında Kullandığı Tahta Ürünleri Kaynatan Kadın Çıkan Suya İnanamadı

Pelin Yelda Göktepe
31.01.2026 - 22:22

Mutfakta kullanılan tahta ürünlerin daha sağlıklı olduğu düşünülür. Çünkü tahta, olabilecek en doğal bir malzemedir ve kimyasal içermez. Bu sebeple yemeklerinize zararlı maddelerin karışmasını engeller. Fakat görmediğimiz bambaşka bir tehlike barındırıyor. Tahta ürünleri yapısı gereği suyu çok kolay çekiyor. Özellikle sabunla yıkandığında, kullanılan sabun tahta ürünlerin içine işleyebiliyor. Bu yüzden tahta ürün kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. 

Bir kadın mutfağında kullandığı tahta ürünleri kaynattığı anları paylaştı. Çıkan su ise pek çok kişiyi şaşırttı.

Kaynak: https://x.com/HVMHaber/status/2017610...
Tahta mutfak gereçlerinin gözeneklerine yerleşen yağ ve yemek kalıntılarını derinlemesine temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz;

  • Geniş bir tavaya veya tencereye tahta kaşıkları koyun. Üzerine su ekleyip kaynamaya bırakın.

  • Su kaynamaya başlayınca videodaki gibi karbonat ve ardından bir miktar beyaz sirkeekleyin. Bu karışım köpürerek tahtanın gözeneklerindeki kirleri dışarı atacaktır.

  • Kaşıkları yaklaşık 5-10 dakika bu suda bekletin. Suyun renginin nasıl koyulaştığını göreceksiniz.

  • Kaşıkları sudan çıkarıp soğuk suyla durulayın ve mutlaka tamamen kurumasını bekleyin.

Tahta kaşıkları çok uzun süre veya her gün kaynatmak, tahtanın kurumasına ve çatlamasına neden olur. Çatlaklar ise bakteri üremesi için daha uygun bir zemin hazırlar. Kaynatma işleminden sonra kuruyan kaşıklarınıza bir bez yardımıyla biraz zeytinyağı sürerek 'mühürleme' yapabilirsiniz. Bu, tahtanın kuruyup çatlamasını engeller ve ömrünü uzatır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
