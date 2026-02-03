onedio
Bir Öğretmen İmkanları Kısıtlı Köy Okuluna 15D Sinema Getirerek Öğrencilerine Unutulmaz Bir Deneyim Yaşattı

Bir Öğretmen İmkanları Kısıtlı Köy Okuluna 15D Sinema Getirerek Öğrencilerine Unutulmaz Bir Deneyim Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.02.2026 - 19:12

Köy okullarında öğrenciler, şehirdekilere kıyasla daha kısıtlı imkanlara sahip bildiğiniz üzere. Fakat bazı öğretmenler köy okullarındaki kısıtlı imkanlara rağmen öğrencileri için tüm olanakları seferber edip, onlara unutulmaz deneyimler yaşatabiliyor. Ortaya çıkan görüntüler ile kalbimizi pamuk gibi yapıyor. 

Bir öğretmen, hiç sinemaya gitmemiş olan öğrencileri için köye 15D sinema getirtti. 'Köy okullarında da bazen güzel şeyler olur' notuyla paylaştığı videoda miniklerin mutluluğu beğeni topladı.

İzlemeye doyamadılar.

15D sinema, 3 boyutlu sinemanın derinlik algısının yanısıra izleyiciye çevresel faktörleri de hissettiriyor olması. Hareketli koltuklar, koku gibi çevresel efektlerle izleyenlere bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Haliyle çocuklar da buna bayılıyor. Öğretmenin daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencileri için bu deneyimi yaşatması hem takdir edildi hem duygulandırdı.

