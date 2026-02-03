Bir Öğretmen İmkanları Kısıtlı Köy Okuluna 15D Sinema Getirerek Öğrencilerine Unutulmaz Bir Deneyim Yaşattı

Kaynak: https://x.com/HVMHaber/status/2018646...
Köy okullarında öğrenciler, şehirdekilere kıyasla daha kısıtlı imkanlara sahip bildiğiniz üzere. Fakat bazı öğretmenler köy okullarındaki kısıtlı imkanlara rağmen öğrencileri için tüm olanakları seferber edip, onlara unutulmaz deneyimler yaşatabiliyor. Ortaya çıkan görüntüler ile kalbimizi pamuk gibi yapıyor.
Bir öğretmen, hiç sinemaya gitmemiş olan öğrencileri için köye 15D sinema getirtti. 'Köy okullarında da bazen güzel şeyler olur' notuyla paylaştığı videoda miniklerin mutluluğu beğeni topladı.
İzlemeye doyamadılar.
