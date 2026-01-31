Okuduğu Metinde Atatürk'ün Vefat Ettiği Bölüme Gelen Bir Miniğin Gözyaşları Kalbinize Dokunacak

Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi sonsuz. Atatürk'ün bizlere sadece bir ülke değil, aynı zamanda bir gelecek, bir umut ve bir özgürlük bıraktı. Bu nedenle, ona olan sevgimiz ve minnettarlığımız, her zaman yaşayacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

Bir minik ödev yaparken okuduğu metinde Atatürk'ün vefat ettiğini öğrendi. Miniğin gözyaşları izleyenlerin kalbine dokundu.