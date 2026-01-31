onedio
Okuduğu Metinde Atatürk'ün Vefat Ettiği Bölüme Gelen Bir Miniğin Gözyaşları Kalbinize Dokunacak

Okuduğu Metinde Atatürk'ün Vefat Ettiği Bölüme Gelen Bir Miniğin Gözyaşları Kalbinize Dokunacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.01.2026 - 19:58

Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi sonsuz. Atatürk'ün bizlere sadece bir ülke değil, aynı zamanda bir gelecek, bir umut ve bir özgürlük bıraktı. Bu nedenle, ona olan sevgimiz ve minnettarlığımız, her zaman yaşayacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

Bir minik ödev yaparken okuduğu metinde Atatürk'ün vefat ettiğini öğrendi. Miniğin gözyaşları izleyenlerin kalbine dokundu.

İzleyenleri de duygulandırdı.

İzleyenleri de duygulandırdı.

Atatürk'ün vefat ettiği cümleyi okuyunca bir anda boğazı düğümlenen minik, gözyaşlarına boğuldu. Miniğin Atamıza duyduğu bu saf sevgi izleyenleri de duygulandırdı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
