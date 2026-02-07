onedio
Almanya'da İş Arayan Bir Kadın Atatürk Sayesinde Nasıl İş Görüşmesine Çağrıldığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2026 - 16:40 Son Güncelleme: 07.02.2026 - 17:19

Son yıllarda pek çok kişi, iş imkanlarını değerlendirmek için Almanya'ya göç etti. Ülkedeki iş imkanları da bir hayli fazla olunca pek çok kişi, hayallerindeki işi bulabilmişti. Fakat son dönemde orada yaşayanların belirttiğine göre bu biraz zorlaştı. Zamanında ülkede iş bulamayanlar için süreç biraz zorlaştı.

Almanya'da iş arayan kadın Atatürk sayesinde nasıl iş görüşmesine çağırıldığını anlattı. 'Atamın etkileyemeyeceği kimse yok' diyen kadının videosu beğeni topladı.

"Atam'dan iyi lider mi olur?"

İş yerinin başvuru formunda yer alan 'Sizi en çok etkileyen lider kimdir?' sorusuna Mustafa Kemal Atatürk cevabını vermiş ve sebebini de uzun uzun anlatmış. Yazısını Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' sözüyle bitiren kadın, ret cevabı alacağını düşünürken, şirketten yazdığı cevaptan çok etkilendiklerini belirten bir mülakat daveti almış. Yaşadığı bu olayı büyük bir gururla ve mutlulukla anlatan kadın, ayrıca mülakat için de insanlardan iyi dileklerini istedi.

