Almanya'da İş Arayan Bir Kadın Atatürk Sayesinde Nasıl İş Görüşmesine Çağrıldığını Anlattı

İş yerinin başvuru formunda yer alan 'Sizi en çok etkileyen lider kimdir?' sorusuna Mustafa Kemal Atatürk cevabını vermiş ve sebebini de uzun uzun anlatmış. Yazısını Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' sözüyle bitiren kadın, ret cevabı alacağını düşünürken, şirketten yazdığı cevaptan çok etkilendiklerini belirten bir mülakat daveti almış. Yaşadığı bu olayı büyük bir gururla ve mutlulukla anlatan kadın, ayrıca mülakat için de insanlardan iyi dileklerini istedi.