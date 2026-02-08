onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 16:25

Koca bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu hafta gündemimizde birbirinden farklı konular vardı. Sosyal medyada kimi paylaşımlar viral oldu kimi paylaşımlar da tartışmalara neden oldu. Bazıları da yemeklerle ilgili tweetler atarak bizleri güldürmeyi tercih etti!

İşte bu haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetleri.

"Büyümemiş salatalık" 🥹

😂😂😂

Çay boşa mı gitsin?

ÖSYM sandım, cheesecakemiş.

??

Bugün de bulgur pilavına üzüldük.

İlk kez bol zeytinli poğaçaya denk geldik diye sevinirdik.

İhtiyacımız olan tiramisu oranı;

Belki İtalyanlar?

Fark ettiğimde şu anki yaşımdaydım.

Bizim bulduğumuz bahaneler;

😂😂😂

Turp: Ben ne alaka

:(

Tavukların yaşam kalitesine bakar mısınız?!

😂😂😂

Bunu sadece anneler düşünebilirdi.

Pembe dolma...Aklımıza düştü bir kere.

Haftaya görüşmek üzere!

