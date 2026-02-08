Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Koca bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu hafta gündemimizde birbirinden farklı konular vardı. Sosyal medyada kimi paylaşımlar viral oldu kimi paylaşımlar da tartışmalara neden oldu. Bazıları da yemeklerle ilgili tweetler atarak bizleri güldürmeyi tercih etti!
İşte bu haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Büyümemiş salatalık" 🥹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
😂😂😂
Çay boşa mı gitsin?
ÖSYM sandım, cheesecakemiş.
??
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün de bulgur pilavına üzüldük.
İlk kez bol zeytinli poğaçaya denk geldik diye sevinirdik.
İhtiyacımız olan tiramisu oranı;
Belki İtalyanlar?
Fark ettiğimde şu anki yaşımdaydım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bizim bulduğumuz bahaneler;
😂😂😂
Turp: Ben ne alaka
:(
Tavukların yaşam kalitesine bakar mısınız?!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
😂😂😂
Bunu sadece anneler düşünebilirdi.
Pembe dolma...Aklımıza düştü bir kere.
Haftaya görüşmek üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın