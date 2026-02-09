Super Bowl'daki Bad Bunny Gösterisi Donald Trump'ı Çıldırttı: "Fiyasko, Ülke Değerlerine Hakaret Edildi"
ABD Başkanı Donald Trump, 60. Super Bowl’un devre arası şovuna sert eleştirilerde bulundu. Gösteriyi 'ülke değerlerine hakaret' olarak niteleyen Trump, performansın Amerikan tarihinin en kötü şovlarından biri olduğunu savundu ve Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny’nin performansına ‘fiyasko’ dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) final karşılaşması olan Super Bowl’un devre arası gösterisini hedef alarak organizatörlere ve lig yönetimine tepki gösterdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın