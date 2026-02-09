onedio
Super Bowl'daki Bad Bunny Gösterisi Donald Trump'ı Çıldırttı: "Fiyasko, Ülke Değerlerine Hakaret Edildi"

Super Bowl'daki Bad Bunny Gösterisi Donald Trump'ı Çıldırttı: "Fiyasko, Ülke Değerlerine Hakaret Edildi"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.02.2026 - 07:32

ABD Başkanı Donald Trump, 60. Super Bowl’un devre arası şovuna sert eleştirilerde bulundu. Gösteriyi 'ülke değerlerine hakaret' olarak niteleyen Trump, performansın Amerikan tarihinin en kötü şovlarından biri olduğunu savundu ve Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny’nin performansına ‘fiyasko’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) final karşılaşması olan Super Bowl’un devre arası gösterisini hedef alarak organizatörlere ve lig yönetimine tepki gösterdi.

Kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, dünya genelinde milyonlarca kişinin takip ettiği dev organizasyonu sert sözlerle eleştirdi. Sahne performansının Amerika'nın temsil ettiği değerlerle uyuşmadığını iddia eden Trump, şovun ülke imajına zarar verdiğini öne sürdü.

Özellikle Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny’nin performansına ve sahne kareografisine yönelik memnuniyetsizliğini dile getiren Trump’ın eleştirileri şu noktalarda yoğunlaştı:

  • Yapılan gösterinin Amerikan futbolu tarihinin en kötü devre arası performanslarından biri olduğunu ve tam bir 'fiyasko' teşkil ettiğini belirtti.

  • Sahnedeki dansların, ekran başındaki çocuklar ve aileler için uygunsuz ve rahatsız edici olduğunu savundu.

  • Seslendirilen şarkıların anlaşılmadığını ifade ederek, seçilen tarzın ulusal değerleri yansıtmadığını ileri sürdü.

  • Ekonomik ve siyasi alanda rekorlar kıran bir ülkenin böyle bir şovla temsil edilmesinin 'halka atılmış bir tokat' olduğunu vurguladı.

Trump, bu yıl 60'ıncısı düzenlenen dev organizasyonun sanatsal tercihlerinin, Amerika’nın büyüklüğüne ve kültürel yapısına bir hakaret niteliği taşıdığını iddia ederek NFL yönetimine yönelik suçlamalarını sürdürdü.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
