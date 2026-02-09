Uber, Getir’in Yemek, Çarşı ve Su Hizmetini Satın Aldı

Uber ve Mubadala, Getir konusunda anlaşmaya vardı. Uber, Getir’in yemek, market, çarşı ve su hizmetlerini satın alıyor. Satın alma süreci resmi onayların ardından sonuçlanacak.

Bu anlaşmayla Getir ve Trendyol GO, Uber çatısı altında buluşacak.

Uber’de Habertürk’e yapılan açıklamaya göre Getir kullanıcıları uygulamayı kullanmaya devam edecek. Trendyol GO kullanıcıları, Getir ve GetirBüyük hizmetlerine kendi uygulamaları üzerinden erişim sağlayabilecek.

Uber CEO’su, Dara Khosrowshahi “Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.