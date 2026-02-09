onedio
Kar Tatili Haberleri Gelmeye Başladı: 2 İlde Okullar Tatil Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2026 - 23:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, yarın İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bazı kentlerde kar yağışı olacak. Beklenen kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Ağrı’da il genelindeki köy okulları tatil edilirken, Van’ın bazı ilçelerinde de kar tatili kararı alındı.

Van Valiliği, kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Van’da 4 ilçede okullara kar engeli.

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Muradiye, Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
