Kar Tatili Haberleri Gelmeye Başladı: 2 İlde Okullar Tatil Edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, yarın İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bazı kentlerde kar yağışı olacak. Beklenen kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Ağrı’da il genelindeki köy okulları tatil edilirken, Van’ın bazı ilçelerinde de kar tatili kararı alındı.
Van Valiliği, kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Van’da 4 ilçede okullara kar engeli.
