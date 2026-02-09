MEB Tatil Takvimi: 2. Ara Yıl Tatili Ramazan Bayramı’na Denk Geliyor
Ramazan Ayı’nın başlamasına sayılı günler kala, MEB ara yıl tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin aynı günlere denk gelmesi gündemde. Okullarda 2. ara yıl tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise 20 Mart’ta olacak. Öğrenciler bayram tatilini evde geçirdikten sonra 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki eğitim yılında ara tatillerin kaldırılabileceğini işaret etmişti.
MEB’in bu yıl için hazırladığı eğitim takvimine göre milyonlarca öğrenci 16 Mart Pazartesi günü ara tatile çıkacak.
Ara Tatiller Kaldırılacak mı, Önümüzdeki Yıl Ara Tatil Olmayacak mı?
