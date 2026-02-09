onedio
MEB Tatil Takvimi: 2. Ara Yıl Tatili Ramazan Bayramı’na Denk Geliyor

Ramazan Bayramı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2026 - 20:45

Ramazan Ayı’nın başlamasına sayılı günler kala, MEB ara yıl tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin aynı günlere denk gelmesi gündemde. Okullarda 2. ara yıl tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise 20 Mart’ta olacak. Öğrenciler bayram tatilini evde geçirdikten sonra 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki eğitim yılında ara tatillerin kaldırılabileceğini işaret etmişti.

MEB’in bu yıl için hazırladığı eğitim takvimine göre milyonlarca öğrenci 16 Mart Pazartesi günü ara tatile çıkacak.

Öğrenciler, bu yıl Ramazan Bayramı’nın ara tatilde olması nedeniyle bayram tatilinden yararlanamayacak.

16 Mart’ta tatile çıkacak öğrenciler, 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Bu yıl Ramazan Bayramı ise 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak.

Okullarda bu yıl eğitim ve öğretim 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Ara Tatiller Kaldırılacak mı, Önümüzdeki Yıl Ara Tatil Olmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci velilerinden ara tatillerle ilgili şikâyetler geldiğini açıklamıştı. Bakan Tekin, “Bu konuda velilerden çok talep geliyor. Öğretmenlerimiz ‘ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakanın bu açıklamaları sonrasında, 2019'dan beri uygulanan ara tatil sisteminin önümüzdeki yıl olmayabileceği iddia edilmişti.

