MEB Tatil Takvimi: 2. Ara Yıl Tatili Ramazan Bayramı’na Denk Geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci velilerinden ara tatillerle ilgili şikâyetler geldiğini açıklamıştı. Bakan Tekin, “Bu konuda velilerden çok talep geliyor. Öğretmenlerimiz ‘ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakanın bu açıklamaları sonrasında, 2019'dan beri uygulanan ara tatil sisteminin önümüzdeki yıl olmayabileceği iddia edilmişti.