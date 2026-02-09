onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kandilli Rasathanesi İstanbul’daki Manyetometre İstasyonu ile İlgili Açıklamada Bulundu

Kandilli Rasathanesi İstanbul’daki Manyetometre İstasyonu ile İlgili Açıklamada Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2026 - 19:22

Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro, X’te kendisine sorulan bir soru üzerine, “Kandilli Rasathanesi’nin İstanbul’da bulunan manyetometre istasyonunda veri akışı durdu” cevabını vermişti. Kandilli Rasathanesi, istasyonun kapandığı iddiaları sonrasında yaptığı açıklamada, İstanbul–Kandilli (ISK) Jeomanyetik Gözlemevi’nin İznik’e taşındığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Marmara’da beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili en önemli veri istasyonlarından biri de Kandilli Rasathanesi’nin İstanbul’daki manyetometre istasyonuydu.

Marmara’da beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili en önemli veri istasyonlarından biri de Kandilli Rasathanesi’nin İstanbul’daki manyetometre istasyonuydu.

ABD’li uzmanın sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kandilli Rasathanesi’nin İstanbul’daki gözlemevini kapattığı iddia edilmişti. Richard Cordaro isimli uzmanın açıklaması sonrasında sosyal medyada istasyonun akibeti merak ediliyordu.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul–Kandilli (ISK) Jeomanyetik Gözlemevi’nin, İstanbul’da zamanla artan yapılaşma, yoğun araç trafiği ve çevresel metalik unsurların oluşturduğu yapay manyetik gürültü nedeniyle işlevini kaybettiği için İznik’e taşındığını açıkladı.

Kandilli Rasathanesi’nin açıklaması 👇

Kandilli Rasathanesi’nin açıklaması 👇
twitter.com

'Jeomanyetik Veriler ve Kamuoyuna Yansıyan İddialar Hakkında Açıklama

Son günlerde çeşitli medya organlarında ve sosyal medya platformlarında, kurumumuza ait jeomanyetik gözlemevi verilerine erişim sağlanamadığı ve sistemlerimizin kapatıldığı yönünde asılsız iddialar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla, konunun teknik ve bilimsel boyutlarına ilişkin bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

İstanbul–Kandilli (ISK) Jeomanyetik Gözlemevi, 1947 yılında kurulmuş, 1997 yılında modernizasyon çalışmaları tamamlanarak Uluslararası Gerçek Zamanlı Manyetik Gözlemevleri Ağı (INTERMAGNET)’na dâhil edilmiştir. Ancak İstanbul’da zamanla artan yapılaşma, yoğun araç trafiği ve çevresel metalik unsurların oluşturduğu yapay manyetik gürültü, gözlemevinde yürütülen ölçümlerin uluslararası hassasiyet standartlarını karşılamasını sürdürülemez hâle getirmiştir.

Veri sürekliliğinin sağlanması ve uluslararası bilimsel kalite standartlarının korunması amacıyla, enstitümüz tarafından manyetik kirlilikten uzak ve daha izole bir bölgede, İznik’te (IZN) Jeomanyetik Gözlemevi kurulmuş olup ölçümler bu istasyonda yıllardır başarıyla sürdürülmektedir.

Bu süreç herhangi bir “kapatma” değil, bilimsel gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilen bir modernizasyon ve yer değişikliği çalışmasıdır.

Jeomanyetik gözlemevlerinin temel görevi, Dünya’nın manyetik alanındaki değişimleri izlemektir. Mevcut bilimsel bilgi birikimi ve teknoloji düzeyi çerçevesinde, yalnızca jeomanyetik veriler kullanılarak yer, zaman ve büyüklük bilgilerini içeren güvenilir bir deprem tahmini yapılması mümkün değildir. Bu yöndeki spekülatif iddialar bilimsel bir dayanak taşımamaktadır.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilimsel standartlara uygun olarak, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda sürdürmeye devam etmektedir. Kurumumuz hakkında ortaya atılan teknik nitelikteki iddiaların, bilimsel veriler ve resmî açıklamalar esas alınarak değerlendirilmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın