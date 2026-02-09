Kandilli Rasathanesi İstanbul’daki Manyetometre İstasyonu ile İlgili Açıklamada Bulundu
Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro, X’te kendisine sorulan bir soru üzerine, “Kandilli Rasathanesi’nin İstanbul’da bulunan manyetometre istasyonunda veri akışı durdu” cevabını vermişti. Kandilli Rasathanesi, istasyonun kapandığı iddiaları sonrasında yaptığı açıklamada, İstanbul–Kandilli (ISK) Jeomanyetik Gözlemevi’nin İznik’e taşındığını açıkladı.
Marmara’da beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili en önemli veri istasyonlarından biri de Kandilli Rasathanesi’nin İstanbul’daki manyetometre istasyonuydu.
Kandilli Rasathanesi’nin açıklaması 👇
