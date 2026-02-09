onedio
Sevgililer Günü Öncesi Bir Adet Gülün Fiyatı 400 Liraya Kadar Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2026 - 18:45

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler hareketlenmeye başladı. İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı, ithal güllerin adetinin 300 ila 400 lira, yerli güllerin de 150 ila 200 lira aralığında satılacağını açıkladı.

Sevgililer Günü’nde gül almayı düşünen vatandaşlara kötü haberi esnaf odası başkanı verdi.

Hazırlıkların şubat ayı itibarıyla başladığını söyleyen İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı, “Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül talep ediliyor. Tabii ki kırmızı gülün anlamı var ama bütün çiçekler bizim için güzel. Bu dönemde kırmızı gülün yanı sıra çardak güller, anastasyalar, renkli krizantemler de tercih ediliyor.” diye konuştu.

Kösedağı, tüketicilerin 25’li, 50’li gül buketlerini de aldığını belirterek, çok fazla olmasa da 1001 gülü tercih edenlerin de olduğunu dile getirdi.

Satışa sunulacak ithal ve yerli güllerin siparişlerinin de verildiğini kaydeden Kösedağı, satışların Sevgililer Günü'nde diğer günlere göre yüzde 100 artmasını beklediklerini söyledi.

Bir adet gülün fiyatı 400 liraya kadar çıkabilir.

Selçuk Kösedağı, mağazalarında ithal güllerin adetinin 300 ila 400 lira, yerli güllerin de 150 ila 200 lira aralığında satılacağı bilgisini vererek, fiyatların ürün boyutlarına göre değiştiğini de belirtti.

Sipariş vermeden önce güllerin mağazada ne kadar süre dayandığına yönelik testler yaptıklarını anlatan Kösedağı, evlerde güller için vazoya suyun tam konulması takdirinde bir sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Kösedağı, müşterilerine bir hafta önceden siparişleri olup olmadığına dair mesaj attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bize dört gün önceden dönüş yapıldığı zaman hepsi birebir istedikleri şekilde, saatinde teslim ediliyor. Ama son dakika siparişler bizleri sıkıntıya sokuyor. O yüzden bilinçli tüketici, alıcı olalım. Siparişlerini bir hafta önceden verirlerse hem çiçekçiler rahat eder hem insanlar mağdur olmaz. Çiçekçi mağazalarımızdan çiçek almanızı önemle rica ediyoruz. Çünkü bir şikâyetiniz olduğu zaman odamıza da müracaat edebilirsiniz.”

