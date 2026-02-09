Sevgililer Günü Öncesi Bir Adet Gülün Fiyatı 400 Liraya Kadar Çıktı

Hazırlıkların şubat ayı itibarıyla başladığını söyleyen İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı, “Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül talep ediliyor. Tabii ki kırmızı gülün anlamı var ama bütün çiçekler bizim için güzel. Bu dönemde kırmızı gülün yanı sıra çardak güller, anastasyalar, renkli krizantemler de tercih ediliyor.” diye konuştu.

Kösedağı, tüketicilerin 25’li, 50’li gül buketlerini de aldığını belirterek, çok fazla olmasa da 1001 gülü tercih edenlerin de olduğunu dile getirdi.

Satışa sunulacak ithal ve yerli güllerin siparişlerinin de verildiğini kaydeden Kösedağı, satışların Sevgililer Günü'nde diğer günlere göre yüzde 100 artmasını beklediklerini söyledi.