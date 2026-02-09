Sevgililer Günü Öncesi Bir Adet Gülün Fiyatı 400 Liraya Kadar Çıktı
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler hareketlenmeye başladı. İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı, ithal güllerin adetinin 300 ila 400 lira, yerli güllerin de 150 ila 200 lira aralığında satılacağını açıkladı.
Sevgililer Günü’nde gül almayı düşünen vatandaşlara kötü haberi esnaf odası başkanı verdi.
Bir adet gülün fiyatı 400 liraya kadar çıkabilir.
