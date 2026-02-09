Bebek Otel’in Sahibi Muzaffer Yıldırım’ın Mal Varlığına El Konuldu

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bebek Otel’in sahibi iş insanı Muzaffer Yıldırım da tutuklanmıştı. Savcılık, bugün bir açıklama daha yaparak tutuklu bulunan Yıldırım’ın mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Savcılığın açıklaması şu şekilde:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.”