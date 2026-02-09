onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bebek Otel’in Sahibi Muzaffer Yıldırım’ın Mal Varlığına El Konuldu

Bebek Otel’in Sahibi Muzaffer Yıldırım’ın Mal Varlığına El Konuldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2026 - 18:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş operasyonları kapsamında, ünlülerin uğrak yeri Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Savcılık, Muzaffer Yıldırım’ın mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlülerin uğrak yerlerinden biri olan Bebek Otel, uyuşturucu ve fuhuş ile birlikte anılıyordu.

Ünlülerin uğrak yerlerinden biri olan Bebek Otel, uyuşturucu ve fuhuş ile birlikte anılıyordu.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bebek Otel’in sahibi iş insanı Muzaffer Yıldırım da tutuklanmıştı. Savcılık, bugün bir açıklama daha yaparak tutuklu bulunan Yıldırım’ın mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Savcılığın açıklaması şu şekilde:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın