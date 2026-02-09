İfşa Olan Dolandırıcı Muhabire "Akşam Haberlere Çıkar mıyım?" Diye Sordu
Vatandaşın cebindeki paraya göz diken dolandırıcıların her gün yeni bir yöntemi ifşa oluyor. Son olarak NTV muhabiri Melike Şahin, kendisine gelen bir SMS’in peşine düştü ve dolandırıcı ile konuşarak kayıt aldı. İfşa olan dolandırıcı, pişkinliğin dozunu artırarak “Sen bana dolandırıcı mı diyorsun?” diye sordu ve “Akşam haberlere çıkar mıyım?” ifadelerini kullandı.
Dolandırıcılar, SMS ile “Ceza dosyanız uzlaştırma aşamasında” diyerek vatandaşlara ulaşıyor.
NTV’de yer alan Melike Şahin’in özel haberi 👇
