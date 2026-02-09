İfşa Olan Dolandırıcı Muhabire "Akşam Haberlere Çıkar mıyım?" Diye Sordu

Numarayı geri aradığınızda ise dosyanızın e-Devlet veya UYAP üzerinde görünmediğini, daha önce sabıkanız olmadığı için de indirimli şekilde dosyanızı kapatabileceklerini söylüyorlar.

NTV muhabiri Melike Şahin de kendisine gelen SMS’teki numarayı aradığında bu yöntemle dolandırılmak istendi. Dolandırıcılar, sahte mahkeme kararı ve kopyalanmış e-Devlet sitesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışırken öyle rahattı ki, sorgulanınca “Siz bana dolandırıcı mı demek istiyorsunuz?” diyerek bir de üste çıkmaya çalıştılar.