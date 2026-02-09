onedio
İfşa Olan Dolandırıcı Muhabire "Akşam Haberlere Çıkar mıyım?" Diye Sordu

İsmail Kahraman
09.02.2026 - 17:45

Vatandaşın cebindeki paraya göz diken dolandırıcıların her gün yeni bir yöntemi ifşa oluyor. Son olarak NTV muhabiri Melike Şahin, kendisine gelen bir SMS’in peşine düştü ve dolandırıcı ile konuşarak kayıt aldı. İfşa olan dolandırıcı, pişkinliğin dozunu artırarak “Sen bana dolandırıcı mı diyorsun?” diye sordu ve “Akşam haberlere çıkar mıyım?” ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılar, SMS ile “Ceza dosyanız uzlaştırma aşamasında” diyerek vatandaşlara ulaşıyor.

Numarayı geri aradığınızda ise dosyanızın e-Devlet veya UYAP üzerinde görünmediğini, daha önce sabıkanız olmadığı için de indirimli şekilde dosyanızı kapatabileceklerini söylüyorlar.

NTV muhabiri Melike Şahin de kendisine gelen SMS’teki numarayı aradığında bu yöntemle dolandırılmak istendi. Dolandırıcılar, sahte mahkeme kararı ve kopyalanmış e-Devlet sitesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışırken öyle rahattı ki, sorgulanınca “Siz bana dolandırıcı mı demek istiyorsunuz?” diyerek bir de üste çıkmaya çalıştılar.

NTV’de yer alan Melike Şahin’in özel haberi 👇

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
