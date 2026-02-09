onedio
İstanbul Valiliği Saat Vererek Fırtına Uyarısı Yaptı

İstanbul Valiliği Saat Vererek Fırtına Uyarısı Yaptı

hava durumu
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
09.02.2026 - 17:12

İstanbul Valiliği, megakentte akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artırarak fırtına seviyesine yükseleceğini ve saatte 75 kilometre hıza kadar çıkabileceğini açıkladı. Valilik, vatandaşları çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı uyardı. İstanbul’da kuvvetli fırtına yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

İstanbul'da bugün aralıklı olarak yağmur etkili olurken, İstanbul Valiliği vatandaşlar için kritik bir uyarıda bulundu.

İstanbul’da bugün aralıklı olarak yağmur etkili olurken, İstanbul Valiliği vatandaşlar için kritik bir uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgârın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri yer aldı.

10 Şubat Salı günü tüm Türkiye yağışlı hava sisteminin etkisinde olacak.

10 Şubat Salı günü tüm Türkiye yağışlı hava sisteminin etkisinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, 10 Şubat Salı günü tüm Türkiye’de yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar bazı bölgelerde kara dönecek. Kar yağışı İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 20 kentte etkili olacak.

İsmail Kahraman
