İstanbul Valiliği Saat Vererek Fırtına Uyarısı Yaptı
İstanbul Valiliği, megakentte akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artırarak fırtına seviyesine yükseleceğini ve saatte 75 kilometre hıza kadar çıkabileceğini açıkladı. Valilik, vatandaşları çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı uyardı. İstanbul’da kuvvetli fırtına yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
İstanbul’da bugün aralıklı olarak yağmur etkili olurken, İstanbul Valiliği vatandaşlar için kritik bir uyarıda bulundu.
10 Şubat Salı günü tüm Türkiye yağışlı hava sisteminin etkisinde olacak.
