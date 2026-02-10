onedio
En Kalabalık Ne İstanbul, Ne İzmir Ne de Ankara! Herkes Doğduğu Şehirde Yaşasaydı Nüfus Dağılımı Nasıl Olurdu?

En Kalabalık Ne İstanbul, Ne İzmir Ne de Ankara! Herkes Doğduğu Şehirde Yaşasaydı Nüfus Dağılımı Nasıl Olurdu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.02.2026 - 07:29

Türkiye’de yaşayan herkesin ikametgahı doğduğu il olsaydı, ülkenin nüfus haritası tanınmayacak derecede değişiyordu. Güncel verilere göre hazırlanan simülasyonda, İstanbul devasa göç yükünden kurtulurken, Şanlıurfa ve Konya gibi iller milyonluk artışlarla Türkiye’nin yeni merkezleri haline geliyor.

Türkiye'nin demografik yapısını altüst eden "herkes memleketinde yaşasaydı" senaryosu, illerin gerçek nüfus potansiyelini gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin demografik yapısını altüst eden "herkes memleketinde yaşasaydı" senaryosu, illerin gerçek nüfus potansiyelini gözler önüne seriyor.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye çıktı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişiyle Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişiyle İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişiyle Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişiyle Antalya izledi. Bayburt, 82 bin 836 kişiyle en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 85 bin 83 kişiyle Tunceli, 90 bin 392 kişiyle Ardahan, 138 bin 807 kişiyle Gümüşhane ve 157 bin 363 kişiyle Kilis takip etti.

Bu varsayıma göre, herkes kendi ilinde yaşasaydı mevcut durumda 16 milyona yaklaşan İstanbul'un nüfusu radikal bir düşüşle 2 milyon 603 bin seviyelerine gerilerken; Şanlıurfa 3 milyon 205 binlik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık kenti unvanını ele geçiriyor. Onu, Anadolu'nun kalbinde 2 milyon 702 bin kişiyle Konya ve Güneydoğu'nun merkezi konumundaki 2 milyon 486 bin nüfuslu Diyarbakır izliyor. Ankara ve İzmir gibi metropoller de bu senaryoda ciddi kan kaybederek yaklaşık 2 milyon bandında eşitleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde ise göç veren illerin kendi nüfusuna sahip çıkması durumunda Samsun 2 milyon barajını aşarken, Ordu ve Trabzon 1,6 milyonluk nüfuslarıyla devasa şehirlere dönüşüyor. 

Doğu Anadolu’da Erzurum yaklaşık 2 milyon, Van ise 1,7 milyon vatandaşla bölgenin en büyük güçleri olarak dikkat çekiyor. Akdeniz ve Ege’nin parlayan yıldızları Antalya ve Muğla gibi turizm merkezleri yerel nüfuslarına döndüğünde küçülürken; Hatay 1,8 milyon, Manisa ise 1,4 milyonluk nüfus kapasitesiyle sanayi ve tarım gücünü tescilliyor. İç Anadolu'nun kadim kenti Sivas ise gurbetteki vatandaşlarının dönmesiyle 1,9 milyonu aşarak bölgesel bir merkez haline geliyor. Marmara’da ise Bursa ve Sakarya gibi iller, İstanbul’un aksine kendi öz nüfuslarıyla milyonluk değerlerini korumaya devam ediyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
