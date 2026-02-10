onedio
Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu: Doktor Çiftin Milyon Dolarlık Boşanma Davasında 'Eski Sevgili' Sürprizi

Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu: Doktor Çiftin Milyon Dolarlık Boşanma Davasında ’Eski Sevgili' Sürprizi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.02.2026 - 08:03 Son Güncelleme: 10.02.2026 - 08:15

İstanbul’da iki doktor arasında süren 1 milyon dolarlık boşanma davası, benzeri görülmemiş bir tanıklığa sahne oldu. Eşinin cinsel yetersizlik iddialarına karşı eski sevgilisini tanık olarak dinleten doktorun davasında mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için Adli Tıp Kurumu’nun kapısını çaldı.

İstanbul'da tıp dünyasını yakından ilgilendiren sıra dışı bir boşanma davası yargıya taşındı.

İstanbul’da tıp dünyasını yakından ilgilendiren sıra dışı bir boşanma davası yargıya taşındı.

Meslektaşı olan eşi B.G. ile evlilik birliği kuramayan doktor U.G., yaşadığı aile içi kriz nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu. Eşinin kendisini asılsız şekilde eşcinsellikle suçladığını ve bu nedenle cinsel birliktelik kurmaktan kaçındığını belirten U.G., 1 milyon dolarlık tazminat talebiyle boşanma davası açtı. 

Davalı eş B.G. ise suçlamaları reddederek, evlilikteki asıl sorunun kocasının biyolojik yetersizliklerinden kaynaklandığını iddia etti. Karşılıklı ağır ithamların havada uçuştuğu duruşmada, davanın seyrini değiştirecek beklenmedik bir gelişme yaşandı. Davacı doktor U.G., iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamak için mahkemeye eski sevgilisini tanık olarak sundu. 

Hakim huzurunda ifade veren eski sevgili, doktor U.G. ile geçmişte yaşadığı birlikteliğe dayanarak kendisinin herhangi bir cinsel sağlık sorunu bulunmadığını beyan etti. Bu ifade, davanın en kritik kırılma noktalarından biri olurken, mahkeme heyeti tarafların iddialarını bilimsel bir temele oturtmak için harekete geçti. Sözlü beyanların ötesine geçmek isteyen mahkeme, hem davacı U.G.’yi hem de davalı B.G.’yi, evlilikteki sorunun tıbbi kaynağının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Uzmanların hazırlayacağı rapor, milyon dolarlık davanın sonucunu belirleyecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
