Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu: Doktor Çiftin Milyon Dolarlık Boşanma Davasında ’Eski Sevgili' Sürprizi

Meslektaşı olan eşi B.G. ile evlilik birliği kuramayan doktor U.G., yaşadığı aile içi kriz nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu. Eşinin kendisini asılsız şekilde eşcinsellikle suçladığını ve bu nedenle cinsel birliktelik kurmaktan kaçındığını belirten U.G., 1 milyon dolarlık tazminat talebiyle boşanma davası açtı.

Davalı eş B.G. ise suçlamaları reddederek, evlilikteki asıl sorunun kocasının biyolojik yetersizliklerinden kaynaklandığını iddia etti. Karşılıklı ağır ithamların havada uçuştuğu duruşmada, davanın seyrini değiştirecek beklenmedik bir gelişme yaşandı. Davacı doktor U.G., iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamak için mahkemeye eski sevgilisini tanık olarak sundu.

Hakim huzurunda ifade veren eski sevgili, doktor U.G. ile geçmişte yaşadığı birlikteliğe dayanarak kendisinin herhangi bir cinsel sağlık sorunu bulunmadığını beyan etti. Bu ifade, davanın en kritik kırılma noktalarından biri olurken, mahkeme heyeti tarafların iddialarını bilimsel bir temele oturtmak için harekete geçti. Sözlü beyanların ötesine geçmek isteyen mahkeme, hem davacı U.G.’yi hem de davalı B.G.’yi, evlilikteki sorunun tıbbi kaynağının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Uzmanların hazırlayacağı rapor, milyon dolarlık davanın sonucunu belirleyecek.