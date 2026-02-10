Epstein'e Benzetildiğini İddia Eden Vatandaş Şimdi de Rahatsız Edildiğini İddia Ederek Yaşadığı Yeri Terk Etti

Bilginiz üzere son dönemde tüm dünyanın görü Epstein Davası'nda. Yakın tarihin en büyük skandallarından birinin ortaya çıktığı davanın her detayı kan donduruyor. Ayrıca çıkan detaylarda pek çok ünlü ve zengin ismin de yer alması, yaşadığımız şoku ikiye katlıyor.
Tüm bu gündem devam ederken Kayseri'de bir vatandaş Epstein'e benzetildiğini iddia etmişti. Şimdi de komşuları tarafından rahatsız edildiğini iddia eden adam yaşadığı şehri terk etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Olaylar durulana kadar evden çıkmayacağım"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın