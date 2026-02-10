Epstein'e Benzetildiğini İddia Eden Vatandaş Şimdi de Rahatsız Edildiğini İddia Ederek Yaşadığı Yeri Terk Etti

Bilginiz üzere son dönemde tüm dünyanın görü Epstein Davası'nda. Yakın tarihin en büyük skandallarından birinin ortaya çıktığı davanın her detayı kan donduruyor. Ayrıca çıkan detaylarda pek çok ünlü ve zengin ismin de yer alması, yaşadığımız şoku ikiye katlıyor.

Tüm bu gündem devam ederken Kayseri'de bir vatandaş Epstein'e benzetildiğini iddia etmişti. Şimdi de komşuları tarafından rahatsız edildiğini iddia eden adam yaşadığı şehri terk etti.