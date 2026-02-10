onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Epstein'e Benzetildiğini İddia Eden Vatandaş Şimdi de Rahatsız Edildiğini İddia Ederek Yaşadığı Yeri Terk Etti

Epstein'e Benzetildiğini İddia Eden Vatandaş Şimdi de Rahatsız Edildiğini İddia Ederek Yaşadığı Yeri Terk Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.02.2026 - 19:02

İçerik Devam Ediyor

Bilginiz üzere son dönemde tüm dünyanın görü Epstein Davası'nda. Yakın tarihin en büyük skandallarından birinin ortaya çıktığı davanın her detayı kan donduruyor. Ayrıca çıkan detaylarda pek çok ünlü ve zengin ismin de yer alması, yaşadığımız şoku ikiye katlıyor. 

Tüm bu gündem devam ederken Kayseri'de bir vatandaş Epstein'e benzetildiğini iddia etmişti. Şimdi de komşuları tarafından rahatsız edildiğini iddia eden adam yaşadığı şehri terk etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Olaylar durulana kadar evden çıkmayacağım"

"Olaylar durulana kadar evden çıkmayacağım"

Kendisini gerçekten Epstein'e benzetenler de var asla benzemediğini söyleyenler de. Kendisi ise benzerliğinin rahatsız edici boyuta ulaştığını, çevresindekilerden tepki aldığını iddia ediyor. Bunun için Kayseri'den Ankara'ya giden adam olaylar durulana kadar dışarı çıkmayacağını da belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın