"Veganım" Diyerek Balıkçının Balıklarını Denize Döken Kadının Bodrum'da Annesinin Evini Yaktığı İddia Edildi

Geçtiğimiz gün Galata Köprüsü'nde ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, vegan olduğu gerekçesi ile bir vatandaşın tuttuğu balıkları denize döktü. Yaşanan olay ve balıkları giden adamın verdiği tepki kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.
Balıkları denize döken kadınla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Kadının 2025 geçtiğimiz sene, Bodrum'da annesinin evini yaktığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Gökçebay isimli balıkçı Galata Köprüsü'nde balık tuttuğu sırada, S.E. isimli kadının balıklarını suya atmasıyla neye uğradığını şaşırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Herkesin kendi tercihi, sen yemezsen yeme"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Helal olsun amcaya. Kadının normal olmadığı belli zaten
NE YAPALIM SENİ Mİ YİYELİM BUDA ÜNLÜ OLDU
bazıları norveçte yaşadığını sanıyor bura türkiye bu sefer şanslıymış