"Veganım" Diyerek Balıkçının Balıklarını Denize Döken Kadının Bodrum'da Annesinin Evini Yaktığı İddia Edildi

"Veganım" Diyerek Balıkçının Balıklarını Denize Döken Kadının Bodrum'da Annesinin Evini Yaktığı İddia Edildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.02.2026 - 18:41

Geçtiğimiz gün Galata Köprüsü'nde ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, vegan olduğu gerekçesi ile bir vatandaşın tuttuğu balıkları denize döktü. Yaşanan olay ve balıkları giden adamın verdiği tepki kısa sürede ülkenin gündemine oturdu. 

Balıkları denize döken kadınla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Kadının 2025 geçtiğimiz sene, Bodrum'da annesinin evini yaktığı iddia edildi.

Ahmet Gökçebay isimli balıkçı Galata Köprüsü'nde balık tuttuğu sırada, S.E. isimli kadının balıklarını suya atmasıyla neye uğradığını şaşırmıştı.

Adamın verdiği tepki ve kadının sakinliği ise sosyal medyanın diline düşmüştü. 

Bodrum'un yerel haber sitelerinde yer alan iddiaya göre, o kadın geçtiğimiz yıl Aralık ayında, yaşadığı bir tartışmanın ardından anne ve babasının evini ateşe verdi. Bodrum Eskiçeşme Mahallesi'nde  ailesiyle yaşadığı evi yakmakla suçlanan kadının sağlık sorunları olduğu da iddialar arasında yerini aldı.

"Herkesin kendi tercihi, sen yemezsen yeme"

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Ahmet Gökçebay bunun herkesin kendi tercihi olduğunu, onun balık yememesinin kimseyi ilgilendirmediğini belitti. Aynı zamanda 'Özür dilerse sarılırım' diyerek kadına zeytin daldı da uzattı.

Ramses the 2nd

Helal olsun amcaya. Kadının normal olmadığı belli zaten

selennmanson

NE YAPALIM SENİ Mİ YİYELİM BUDA ÜNLÜ OLDU

xeteb92327

bazıları norveçte yaşadığını sanıyor bura türkiye bu sefer şanslıymış