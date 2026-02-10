"Veganım" Diyerek Balıkçının Balıklarını Denize Döken Kadının Bodrum'da Annesinin Evini Yaktığı İddia Edildi

Geçtiğimiz gün Galata Köprüsü'nde ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, vegan olduğu gerekçesi ile bir vatandaşın tuttuğu balıkları denize döktü. Yaşanan olay ve balıkları giden adamın verdiği tepki kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.

Balıkları denize döken kadınla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Kadının 2025 geçtiğimiz sene, Bodrum'da annesinin evini yaktığı iddia edildi.