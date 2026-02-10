Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Bitki Sütlerini Anlattı: "Süt Değil Yemiş Suyu"

Son dönemde bitki sütleri oldukça popüler bildiğiniz üzere. Bademden yulafa, fındıktan hindistan cevizine pek çok yiyeceğin sütü yapılıyor. Bu hem süt alerjisi, laktoz intöleransı olanlar için hem de veganlar için iyi bir seçenek. Peki bu bitki sütleri gerçekten sütün yerini tutar mı?

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu 'Bitki sütleri süt müdür?' sorusunu yanıtladı. Açıklaması, pek çok kişiyi merak edilen bu mesele konusunda aydınlattı.