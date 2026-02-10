onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Bitki Sütlerini Anlattı: "Süt Değil Yemiş Suyu"

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Bitki Sütlerini Anlattı: "Süt Değil Yemiş Suyu"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.02.2026 - 18:08

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde bitki sütleri oldukça popüler bildiğiniz üzere. Bademden yulafa, fındıktan hindistan cevizine pek çok yiyeceğin sütü yapılıyor. Bu hem süt alerjisi, laktoz intöleransı olanlar için hem de veganlar için iyi bir seçenek. Peki bu bitki sütleri gerçekten sütün yerini tutar mı?

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu 'Bitki sütleri süt müdür?' sorusunu yanıtladı. Açıklaması, pek çok kişiyi merak edilen bu mesele konusunda aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUh23z7gkwg/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Süt değil, yemiş suyu"

"Süt değil, yemiş suyu"

Bitki sütlerinin aslında süt değil, yemiş suyu olduğunu belirten Bayburtluoğlu, süt denmesinin sebebinin tamamen satış stratejisi olduğunu belirtti. Ayrıca hazır satılan bitki sütlerinin içerikleri konusunda da uyaran Bayburtluoğlu, bu tarz sütlerin evde yapılabileceğini belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın