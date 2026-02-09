onedio
Bir Diş Hekimi Dişleri Nasıl Fırçalamamız Gerektiğini Tek Tek Anlattı: "Ağzı Suyla Çalkalamak Yok"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2026 - 14:07 Son Güncelleme: 09.02.2026 - 14:11

Diş sağlığı, genel sağlığımız üzerinde etkili bir rol oyuyor. Hatta kalp sağlığımıza bile doğrudan etki ettiği biliniyor. Bu nedenle, dişlerimizi düzenli olarak temizlemek ve diş hekimine düzenli kontroller için gitmek son derece önemli. Fakat bunun yanında doğru fırçalama teknikleri de oldukça önemli. Peki dişlerimizi nasıl temizlememiz gerektiğini biliyor muyuz?

Bir diş hekimi, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini tüm detaylarıyla anlattı. Aynı zamanda diş fırçalarken sık yapılan hatalara da değindi.

Diş hekimi, yaptığımız genel yanlışlardan da bahsetti.

  • Sert fırça kullanımı: Sert kıllı fırçalar diş minesini aşındırabilir. Bu yüzden her zaman yumuşak bir fırça tercih etmek gerekiyor.

  • Aşırı baskı uygulamak: Yumuşak fırça kullansanız bile çok sert bastırırsanız dişlerinize ve diş etlerinize zarar verebilirsiniz.

  • Fırçayı ıslatmak: Macunu fırçaya sürdükten sonra suyun altına tutmamalısınız. Kuru fırçaya macun sıkıp direkt fırçalamaya başlamalısınız.

  • Florürlü macun kullanımı: Diş sağlığı için florürlü bir diş macunu kullanılması öneriliyor.

  • Yatay ve sert fırçalama: Fırçayı dişler üzerinde ileri-geri sertçe sürterek fırçalamak yanlıştır. Fırça, diş eti çizgisine 45 derecelik açıyla yerleştirilmelidir.  Üst dişleri yukarıdan aşağıya, alt dişleri ise aşağıdan yukarıya doğru hafif dairesel hareketlerle 'süpürür' gibi fırçalamalısınız.

  • Köpek dişlerini ihmal etmek: Köpek dişleri genellikle kavisli bölgelerde kaldığı için hızlı geçilir ve daha çabuk sararır. Bu bölgeye ekstra özen gösterilmelidir.

  • İç ve kesici yüzeyler: Sadece dişlerin görünen ön kısımlarını değil; iç yüzeylerini ve ısırma (kesici) yüzeylerini de fırçalamayı unutmamalısınız.

  • Dili fırçalamamak: Dil üzerinde biriken bakteriler ağız kokusuna neden olur. Bu yüzden dilin de mutlaka fırçalanması gerekir.

  • Ağzı suyla çalkalamak: Fırçalama bittikten sonra ağzı suyla çalkalayıp tüm macunu atmak, florürün diş üzerindeki koruyucu etkisini azaltır. Macunu sadece tükürmek yeterlidir.

  • Hemen bir şeyler yiyip içmek: Fırçaladıktan sonra florürün etkisini göstermesi için en az 30-40 dakika bir şey yiyip içmemelisiniz.

