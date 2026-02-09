Bir Diş Hekimi Dişleri Nasıl Fırçalamamız Gerektiğini Tek Tek Anlattı: "Ağzı Suyla Çalkalamak Yok"

Diş sağlığı, genel sağlığımız üzerinde etkili bir rol oyuyor. Hatta kalp sağlığımıza bile doğrudan etki ettiği biliniyor. Bu nedenle, dişlerimizi düzenli olarak temizlemek ve diş hekimine düzenli kontroller için gitmek son derece önemli. Fakat bunun yanında doğru fırçalama teknikleri de oldukça önemli. Peki dişlerimizi nasıl temizlememiz gerektiğini biliyor muyuz?

Bir diş hekimi, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini tüm detaylarıyla anlattı. Aynı zamanda diş fırçalarken sık yapılan hatalara da değindi.