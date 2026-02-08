onedio
Çift Çene Ameliyatı Olan Bir Kadın Günler İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Çift Çene Ameliyatı Olan Bir Kadın Günler İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
08.02.2026

Diş sağlığı vücudumuzun genel sağlığı için oldukça önemli. Bazen ortodontik problemler ağız bakımımızı yeterince sağlayamamamıza ya da estetik problemlere yol açabiliyor. Fakat pek çok ortodonti tedavisi uzun ve zorlu bir süreç gerektiriyor. 

'karatgb' isimli TikTok kullanıcısı, geçirdiği çift çene ameliyatı ile yaşadığı değişimi paylaştı. Kadının videosu bu ameliyatı olmak isteyip de cesaret edemeyenlere de fikir verdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@karatgb/photo...
Peki nedir bu çift çene ameliyatı;

Diş teliyle düzeltilemeyen, alt ve üst çenenin birbirine uymadığı durumlarda kemiklerin ameliyatla yeniden konumlandırılmasıdır. Düzgün çiğneyebilmek, konuşabilmek ve nefes alabilmek için bazen mecburi de olabilir. Çenenin çok önde, geride veya eğri durmasını düzeltmek için ağız içinden (izsiz) kemikler kesilir, doğru yere çekilir ve titanyum vidalarla sabitlenir. Öncesinde ise bir süre tel tedavisi görülür. 

İlk haftalar sadece sıvı gıdalar içilir; çiğnemek yasaktır. İlk 10 gün aşırı şiş bir yüzle gezilir. Daha sonra ise yavaş yavaş yüz nihai haline kavuşur.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
