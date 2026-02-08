Çift Çene Ameliyatı Olan Bir Kadın Günler İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Diş sağlığı vücudumuzun genel sağlığı için oldukça önemli. Bazen ortodontik problemler ağız bakımımızı yeterince sağlayamamamıza ya da estetik problemlere yol açabiliyor. Fakat pek çok ortodonti tedavisi uzun ve zorlu bir süreç gerektiriyor.

'karatgb' isimli TikTok kullanıcısı, geçirdiği çift çene ameliyatı ile yaşadığı değişimi paylaştı. Kadının videosu bu ameliyatı olmak isteyip de cesaret edemeyenlere de fikir verdi.