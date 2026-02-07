onedio
Botoks Yaptıran Bir Adam 3 Gün İçinde Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Botoks Yaptıran Bir Adam 3 Gün İçinde Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2026 - 19:45

Günümüzde artık estetik operasyonlar oldukça yaygın. Pek çok işlem oldukça kısa sürede, basit bit şekilde ve uygun ücretlere yaptırılabiliyor. İnsanlar sadece öğle molasında bile estetik yaptırıp işlerine geri dönebiliyorlar. En çok yaptırılan işlemlerin başında da botoks geliyor. Botoks pek çok farklı amaçla uygulanabiliyor. 

Bir adam botoks yaptırdıktan sonra 3 gün içinde yüzünde meydana gelen değişimi paylaştı. 3 gün içinde elde edilen etki, özellikle botoks yaptırmayı düşünenlere fikir verdi.

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/201978585...
Peki bu kadar sık yaptırılan bu işlemin tam olarak etkisi ne?

Peki bu kadar sık yaptırılan bu işlemin tam olarak etkisi ne?

Botoks kasları geçici olarak gevşeten tıbbi bir protein uygulaması. Sinir sinyallerini bloke ederek uygulandığı bölgedeki kasın kasılmasını engeller. Kas hareket etmeyince üzerindeki deri katlanmaz, var olan çizgiler pürüzsüzleşir.

Neden Kullanılır?

  • Güzellik: Alın, göz çevresi (kaz ayakları) ve kaş arası çizgilerini yok etmek için.

  • Sağlık: Aşırı terleme, diş sıkma (maseter) ve kronik migren tedavisi için.

Botoksun etki süresi 4-6 ay ay, yani kalıcı bir işlem değil. Dolguyla karıştırılsa da bir dolgu işlemi değildir. Yüzü şişirmez, sadece mimikleri yumuşatır.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
