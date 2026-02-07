Botoks Yaptıran Bir Adam 3 Gün İçinde Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Botoks kasları geçici olarak gevşeten tıbbi bir protein uygulaması. Sinir sinyallerini bloke ederek uygulandığı bölgedeki kasın kasılmasını engeller. Kas hareket etmeyince üzerindeki deri katlanmaz, var olan çizgiler pürüzsüzleşir.

Neden Kullanılır?

Güzellik: Alın, göz çevresi (kaz ayakları) ve kaş arası çizgilerini yok etmek için.

Sağlık: Aşırı terleme, diş sıkma (maseter) ve kronik migren tedavisi için.

Botoksun etki süresi 4-6 ay ay, yani kalıcı bir işlem değil. Dolguyla karıştırılsa da bir dolgu işlemi değildir. Yüzü şişirmez, sadece mimikleri yumuşatır.