Osmaniye'de Tek Başınayken Boğazına Yemek Kaçan Adam Kendi Kendine Heimlich Manevrası Uyguladı

Pelin Yelda Göktepe
10.02.2026 - 16:33 Son Güncelleme: 10.02.2026 - 16:36

Heimlich Manevrası, en çok hayat kurtaran bir ilk yardım tekniklerinden biri. Boğulma tehlikesi yaşayan kişilere uygulanan bu teknik, soluk alamayan kişinin dakikalar içinde nefes borusunu açmaya yarıyor. Ülkemizde neyseki bu konu hakkında oldukça bilinçli ve bu zamana kadar pek çok kişinin hayatı bu basit teknikle kurtuldu. 

Osmaniye'de bir adam kendi kendine yemek yediği sırada, yiyecek boğazına kaçtı. Solun alamadığını fark eden adam kendi kendine Heimlich Manevrası uyguladı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Önemli olan panik yapmamak.

Elbette ilk yardım gerektiren durumlarda önemli olan panik yapmamak. Fakat durum kendimizin başına gelince sakin kalmak pek de kolay olmuyor. 

Osmaniye’de yemek yerken boğazına yiyecek kaçan kişinin 112 Acil Sağlık Merkezi’nde görevli Acil Tıp Teknikeri İlyas Yıldır olduğu öğrenildi. Hareketi profesyonelde gerçekleştiren Yıldır birkaç denemeden sonra yemeği boğazından çıkarmayı başardı.

Bir ilk yardım eğitmeninin kendi kendinize nasıl Heimlich Manevrası yapabileceğinizi gösterdiği videoyu buradan izleyebilirsiniz;

