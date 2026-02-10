Osmaniye'de Tek Başınayken Boğazına Yemek Kaçan Adam Kendi Kendine Heimlich Manevrası Uyguladı

Heimlich Manevrası, en çok hayat kurtaran bir ilk yardım tekniklerinden biri. Boğulma tehlikesi yaşayan kişilere uygulanan bu teknik, soluk alamayan kişinin dakikalar içinde nefes borusunu açmaya yarıyor. Ülkemizde neyseki bu konu hakkında oldukça bilinçli ve bu zamana kadar pek çok kişinin hayatı bu basit teknikle kurtuldu.
Osmaniye'de bir adam kendi kendine yemek yediği sırada, yiyecek boğazına kaçtı. Solun alamadığını fark eden adam kendi kendine Heimlich Manevrası uyguladı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Önemli olan panik yapmamak.
