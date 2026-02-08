Kış Olimpiyatları'nda Talihsiz Kaza: 41 Yaşındaki Kayakçı Lindsey Vonn Düştü ve Performansını Tamamlayamadı

Bu sene İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, 6 Şubat günü , Milano'daki ünlü San Siro Stadyumu'nda yapılan görkemli bir açılış töreniyle başladı. Fakat olimpiyatların 3. gününde talihsiz bir kaza meydana geldi.
Kış Olimpiyat Oyunları'nda performansını sergilemek üzere yerini alan 41 yaşındaki ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, düştü ve performansını tamamlayamadı. 7 yıl aradan sonra geri pistlere dönen sporcunun o anları yürekleri ağızlara getirdi.
10 gün once çapraz bağları kopmuş!
