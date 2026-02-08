onedio
Kış Olimpiyatları'nda Talihsiz Kaza: 41 Yaşındaki Kayakçı Lindsey Vonn Düştü ve Performansını Tamamlayamadı

Kış Olimpiyatları'nda Talihsiz Kaza: 41 Yaşındaki Kayakçı Lindsey Vonn Düştü ve Performansını Tamamlayamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2026 - 15:32

Bu sene İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, 6 Şubat günü , Milano'daki ünlü San Siro Stadyumu'nda yapılan görkemli bir açılış töreniyle başladı. Fakat olimpiyatların 3. gününde talihsiz bir kaza meydana geldi. 

Kış Olimpiyat Oyunları'nda performansını sergilemek üzere yerini alan 41 yaşındaki ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, düştü ve performansını tamamlayamadı. 7 yıl aradan sonra geri pistlere dönen sporcunun o anları yürekleri ağızlara getirdi.

10 gün once çapraz bağları kopmuş!

10 gün once çapraz bağları kopmuş!

Zaten geçirdiği sakatlıklar sebebiyle pistlerden uzak kalan Lindsey Vonn, yaklaşık 10 gün önce sakatlık geçirmiş, fakat yarışa katılabilmek için ameliyat olmamış.

Şimdi de öteki dizinden yaralanan sporcunun sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Sporcu pistten helikopter ile alındı. Seyirciler Vonn'u alkışlarla uğurladı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tuğçe Serter

Twitter'da bir yorum okudum çok hoşuma gitti -tabii ki öncelikle geçmiş olsun ama özetle artık prime dönemini çok geride bırakmış 41 yaşında bir atlet olarak... Devamını Gör